Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 06:02 |
Йожеф Сабо назвал футболиста, который необходим сборной Украины

Бывший тренер «Динамо» хочет увидеть идеального нападающего

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, какой футболист необходим сборной Украины.

«Вот нам бы быстрого, наглого, техничного форварда, хоть одного, но нет таких в Украине сейчас, нет», – сказал Йожеф Сабо.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – это будет матч в рамках четвертого тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 года.

Ранее легенда «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему в Динамо произошел конфликт между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко.

Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
