Йожеф Сабо назвал футболиста, который необходим сборной Украины

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, какой футболист необходим сборной Украины.

«Вот нам бы быстрого, наглого, техничного форварда, хоть одного, но нет таких в Украине сейчас, нет», – сказал Йожеф Сабо.

Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – это будет матч в рамках четвертого тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 года.

