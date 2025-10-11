Сборная УКРАИНЫ11 октября 2025, 06:02 |
Йожеф Сабо назвал футболиста, который необходим сборной Украины
Бывший тренер «Динамо» хочет увидеть идеального нападающего
Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, какой футболист необходим сборной Украины.
«Вот нам бы быстрого, наглого, техничного форварда, хоть одного, но нет таких в Украине сейчас, нет», – сказал Йожеф Сабо.
Следующий матч сборная Украины сыграет против Азербайджана – это будет матч в рамках четвертого тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 года.
Ранее легенда «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему в Динамо произошел конфликт между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко.
