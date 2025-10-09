Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Букайо Сака установил новый рекорд Арсенала в сборной Англии
Англия
Букайо Сака установил новый рекорд Арсенала в сборной Англии

Игрок в 13-й раз забил за национальную команду как игрок «канониров»

Getty Images/Global Images Ukraine

Букайо Сака установил новый рекорд Арсенала в сборной Англии.

Англичане в товарищеском матче победили Уэльс со счётом 3:0.

Очередным голом за национальную сборную отличился Букайо Сака.

Для игрока Арсенала этот забитый мяч стал 13-м за сборную, тем самым установив рекорд по количеству голов среди игроков «канониров», которые вызывались в английскую сборную.

Предыдущее достижение было установлено Клиффом Бастином еще в период с 1931 по 1938 годы (12 голов за сборную Англии в качестве игрока Арсенала).

Лучшие бомбардиры сборной Англии среди игроков, на момент выступлений за национальную команду были игроками Арсенала

  • 13 – Букайо Сакка
  • 12 – Клифф Бастин
  • 9 – Тони Вудкок
  • 9 – Ян Райт
  • 8 – Дэнни Велбек
  • 8 – Тео Уолкотт
Три гола за 20 минут. Англия разгромила Уэльс в британском дерби на Уэмбли
Благотворительный матч: клуб УПЛ проведет игру с иностранной командой
ФОТО. Коул Палмер запатентовал бренд Cold Palmer. Что это значит для него?
сборная Англии по футболу Арсенал Лондон товарищеские матчи сборная Уэльса по футболу Букайо Сака
Сергей Турчак
