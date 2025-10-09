Букайо Сака установил новый рекорд Арсенала в сборной Англии
Игрок в 13-й раз забил за национальную команду как игрок «канониров»
Букайо Сака установил новый рекорд Арсенала в сборной Англии.
Англичане в товарищеском матче победили Уэльс со счётом 3:0.
Очередным голом за национальную сборную отличился Букайо Сака.
Для игрока Арсенала этот забитый мяч стал 13-м за сборную, тем самым установив рекорд по количеству голов среди игроков «канониров», которые вызывались в английскую сборную.
Предыдущее достижение было установлено Клиффом Бастином еще в период с 1931 по 1938 годы (12 голов за сборную Англии в качестве игрока Арсенала).
Лучшие бомбардиры сборной Англии среди игроков, на момент выступлений за национальную команду были игроками Арсенала
- 13 – Букайо Сакка
- 12 – Клифф Бастин
- 9 – Тони Вудкок
- 9 – Ян Райт
- 8 – Дэнни Велбек
- 8 – Тео Уолкотт
Most goals scored for the England men's senior side while playing for Arsenal:— Squawka (@Squawka) October 9, 2025
◉ 13 - Bukayo Saka
◎ 12 - Cliff Bastin
◎ 9 - Tony Woodcock
◎ 9 - Ian Wright
◎ 8 - Danny Welbeck
◎ 8 - Theo Walcott
It's not unlucky for him. 😀 https://t.co/Q5iOQszwo8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фарерские острова отгрузили 4 мяча в ворота команды Черногории
Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились