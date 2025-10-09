Букайо Сака установил новый рекорд Арсенала в сборной Англии.

Англичане в товарищеском матче победили Уэльс со счётом 3:0.

Очередным голом за национальную сборную отличился Букайо Сака.

Для игрока Арсенала этот забитый мяч стал 13-м за сборную, тем самым установив рекорд по количеству голов среди игроков «канониров», которые вызывались в английскую сборную.

Предыдущее достижение было установлено Клиффом Бастином еще в период с 1931 по 1938 годы (12 голов за сборную Англии в качестве игрока Арсенала).

Лучшие бомбардиры сборной Англии среди игроков, на момент выступлений за национальную команду были игроками Арсенала

13 – Букайо Сакка

12 – Клифф Бастин

9 – Тони Вудкок

9 – Ян Райт

8 – Дэнни Велбек

8 – Тео Уолкотт