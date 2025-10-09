Флик вынес приговор звезде Барсы. Забил 42 гола за сезон, но уйдет из клуба

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть свой нынешний клуб, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 37-летний футболист провел встречу с главным тренером «сине-гранатовых» Ханси Фликом и спортивным директором Деку, на которой игроку сообщили, что у него нет будущего в клубе.

Отмечается, что Левандовски в «Барселоне» должен заменить нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирассы, об интересе к которому сообщалось ранее.

В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.