Испания
09 октября 2025, 22:54 | Обновлено 09 октября 2025, 22:55
Флик вынес приговор звезде Барсы. Забил 42 гола за сезон, но уйдет из клуба

Роберт Левандовски уступит место Серу Гирасси

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть свой нынешний клуб, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 37-летний футболист провел встречу с главным тренером «сине-гранатовых» Ханси Фликом и спортивным директором Деку, на которой игроку сообщили, что у него нет будущего в клубе.

Отмечается, что Левандовски в «Барселоне» должен заменить нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирассы, об интересе к которому сообщалось ранее.

В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Барселона Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Серу Гирасси Роберт Левандовски Деку
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
