Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров следит за героем Лиги чемпионов и может вызвать в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2025, 04:22 |
574
0

Ребров следит за героем Лиги чемпионов и может вызвать в сборную Украины

Виктор Вацко вспомнил Кащука

11 октября 2025, 04:22 |
574
0
Ребров следит за героем Лиги чемпионов и может вызвать в сборную Украины
УАФ. Алексей Кащук

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может скоро вызвать в команду Алексея Кащука из «Карабаха».

«Решение не вызывать Кащука можно объяснить только логикой Сергея Реброва, который продолжает делать ставку на проверенных исполнителей – тех, кого хорошо знает и кому доверяет. В то же время, если посмотреть на текущую форму вингеров, вызванных в сборную, удивляет отсутствие Кащука в этом списке.

Мне точно известно, что тренерский штаб сборной внимательно следит за ним: Ребров регулярно просматривает матчи «Карабаха». Кащук прекрасно проявил себя в Лиге чемпионов — забил «Бенфике» и качественно отыграл против «Копенгагена». Более того, «Карабах» набрал шесть очков в двух стартовых турах, и на этом фоне вызов Кащука в национальную команду выглядел бы абсолютно логичным.

Учитывая спад формы у его конкурентов по позиции в ноябре, Кащук все-таки получит приглашение в сборную Украины», — отметил Вацко.

По теме:
МИКОЛЕНКО: «Подсознательно думаешь, что ты как будто уже выиграл этот матч»
ФОТО. Реакция жены Малиновского на голы мужа против Исландии
МАЛИНОВСКИЙ: «Классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью»
Алексей Кащук Карабах Агдам Виктор Вацко сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Футбол | 10 октября 2025, 08:46 5
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда
Тренер сборной Исландии: Этот украинец стоит дороже, чем вся наша команда

Арнар Гуннлаугссон – об Илье Забарном

Леоненко назвал неожиданную причину, почему Реброва не уволят из сборной
Футбол | 11 октября 2025, 04:42 0
Леоненко назвал неожиданную причину, почему Реброва не уволят из сборной
Леоненко назвал неожиданную причину, почему Реброва не уволят из сборной

Дело в том, что нет замены

ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
Футбол | 10.10.2025, 22:42
ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
ВИДЕО. Супергол в девятку: как Малиновский оформил дубль в ворота Исландии
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10.10.2025, 14:54
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Футбол | 10.10.2025, 05:40
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23
Бокс
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 5
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 223
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который лучше него
10.10.2025, 06:44
Бокс
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем