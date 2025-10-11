Ребров следит за героем Лиги чемпионов и может вызвать в сборную Украины

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может скоро вызвать в команду Алексея Кащука из «Карабаха».

«Решение не вызывать Кащука можно объяснить только логикой Сергея Реброва, который продолжает делать ставку на проверенных исполнителей – тех, кого хорошо знает и кому доверяет. В то же время, если посмотреть на текущую форму вингеров, вызванных в сборную, удивляет отсутствие Кащука в этом списке.

Мне точно известно, что тренерский штаб сборной внимательно следит за ним: Ребров регулярно просматривает матчи «Карабаха». Кащук прекрасно проявил себя в Лиге чемпионов — забил «Бенфике» и качественно отыграл против «Копенгагена». Более того, «Карабах» набрал шесть очков в двух стартовых турах, и на этом фоне вызов Кащука в национальную команду выглядел бы абсолютно логичным.

Учитывая спад формы у его конкурентов по позиции в ноябре, Кащук все-таки получит приглашение в сборную Украины», — отметил Вацко.