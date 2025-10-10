«Рожденный ползать...» Йожеф Сабо дал совет Реброву перед Исландией

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о матче Исландия – Украина, который состоится 10 октября, а также дал совет наставнику «сине-желтой» команды Сергею Реброву:

– Сборная Исландии – очень приличная команда. Это уже не та сборная, с которой когда-то играла Украина, когда я нашу сборную тренировал. Тогда исландцы действительно были слабы, но не сегодня.

Да, ушло то поколение, которое играло на Евро-2016, но пришло новое, где очень много игроков выступает не во внутреннем чемпионате своей страны, а в приличных европейских клубах. Уверен, что в домашних стенах Исландия будет играть победу. И это ей по силам.

– Как следует сыграть с исландцами, чтобы хоть один балл с их острова вывезти, а не только мох на подошве бутс на память?

– Будь я тренером, то точно не играл бы с ними в открытый футбол, атака на атаку. Такая тактика успеха в противостоянии с атлетически сильными соперниками не принесет успеха. Думаю, что в плане физики украинцы слабее исландцев.

Я бы сыграл от обороны. Нужна идеальная дисциплина, крепкая, надежная защита, активно играть в прессинге не только на своей половине поля, не давать им мяч слишком много держать. Потеряли – сразу должен быть отбор. Вот были бы еще у нас быстрые форварды, тогда и в контратаки можно было бы бежать, но...

– Сумеет ли Сергей Ребров хорошенько встряхнуть игроков и объяснить им, что сегодня и сейчас, а не завтра, фактически решается судьба путевки на чемпионат мира 2026 года?

– Рожденный ползать – не взлетит. Ребров-то, может, и сумеет найти нужные слова, но смогут ли футболисты выполнить его требования на поле? Вот в чем нюанс. Я снова хочу сказать: сегодня уже никто из классных команд не играет стоя, как когда-то, футбол очень изменился, нужно все делать очень быстро, а какой мы видим футбол в УПЛ?

Во многих командах игроки средней линии как свободные художники: приняли мяч, оглянулись подумали, а потом уже пас отдают. И не в одно касание, а после 2-3 прикосновений к нему. На мировом уровне за это время можно несколько раз по ногам получить и осмотреться, а мяч уже на другой половине поля! – прокомментировал Сабо.