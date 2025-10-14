Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо назвал футболиста, который заслужил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026.

«Почему Ребров не вызвал, вопрос к нему. Считаю, что кто-то, а Александр Караваев сейчас действительно один из лучших в составе Динамо и вызов в сборную заслужил», – отметил Йожеф Сабо.

В этом сезоне на клубном уровне Караваев провел 11 матчей, забил три гола и сделал две голевые передачи.

