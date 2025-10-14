Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2025, 08:55 |
Йожеф считает, что вызов заслужил Александр Караваев

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо назвал футболиста, который заслужил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026.

«Почему Ребров не вызвал, вопрос к нему. Считаю, что кто-то, а Александр Караваев сейчас действительно один из лучших в составе Динамо и вызов в сборную заслужил», – отметил Йожеф Сабо.

В этом сезоне на клубном уровне Караваев провел 11 матчей, забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее легенда «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему в Динамо произошел конфликт между Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко.

Александр Караваев Динамо Киев Йожеф Сабо сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник
