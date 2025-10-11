Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 октября 2025, 03:22 |
Гасперини запланировал встречу, которая не понравится Довбику

Антонелло Валентини – о планах «волков» на зиму

Гасперини запланировал встречу, которая не понравится Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Бывший генеральный директор Итальянской федерации футбола Антонелло Валентини рассказал, что «Рома» намерена зимой купить нападающего.

«Джан Пьеро Гасперини в ближайшие дни проведет беседу с владельцами клуба, чтобы определить, как можно усилить состав. Особое внимание планируют уделить линии атаки – команде нужен более классический форвард, в отличие от таких игроков, как Довбик или Фергюсон», – сказал Валентини.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Дмитрий Олейник Источник: Tuttomercatoweb
