Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Нас быстро накажут. Думаю, Сергей Ребров это понимает»
Чемпионат мира
10 октября 2025, 05:33 | Обновлено 10 октября 2025, 06:01
381
0

Йожеф САБО: «Нас быстро накажут. Думаю, Сергей Ребров это понимает»

Бывший тренер сборной Украины оценил шансы «сине-желтых» в противостоянии с Исландией

10 октября 2025, 05:33 | Обновлено 10 октября 2025, 06:01
381
0
Йожеф САБО: «Нас быстро накажут. Думаю, Сергей Ребров это понимает»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы сборной Украины в противостоянии с Исландией в квалификации ЧМ-2026, которое состоится 10 октября:

– Вы сказали, что озабочены итоговым результатом предстоящего поединка в Исландии. Что можно или нужно сделать, чтобы у футболистов сборной Украины и болельщиков после игры было хорошее настроение?

– Нужно быть очень аккуратным. Если просто лезть вперед – попадем в ловушку, нас быстро накажут. Думаю, Сергей Ребров понимает это. У исландцев есть несколько скоростных и качественных футболистов, и они хорошо обучены игре на контратаках.

Матч необходимо начать с обороны, не дать возить нас сопернику. Атака на атаку будет для нас провалом. И очень внимательным нужно быть при стандартах у чужих ворот. Это тоже наш шанс. Если и рисковать, то ближе к концу поединка, если конечно счет нас не будет устраивать.

– Однако у нас только два номинальных форварда?

– Можно и без нападающих сыграть. Важно, чтобы нашёлся игрок, который врывался бы в эту зону во время нашей атаки. Тренерскому штабу нужно что-то придумать, чтобы добиться положительного результата. У нас даже нет вингеров, работающих на скорости. Это касается и обводки. Не вижу, кто самостоятельно может обострить игру с фланга, – уверен Сабо.

По теме:
Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Румыния – Молдова – 2:1. Дружеская победа для Луческу. Видео голов и обзор
Шотландия – Греция – 3:1. Яркий второй тайм. Видео голов и обзор
ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина Йожеф Сабо Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Футбол | 09 октября 2025, 21:06 4
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер

Бельгийцы могут перехватить Даниила Сикана у «горняков»

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 1
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Футбол | 10.10.2025, 04:41
Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Миколенко пожаловался, что звезда сборной Украины никогда не давал ему пас
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем