Йожеф САБО: «Нас быстро накажут. Думаю, Сергей Ребров это понимает»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы сборной Украины в противостоянии с Исландией в квалификации ЧМ-2026, которое состоится 10 октября:

– Вы сказали, что озабочены итоговым результатом предстоящего поединка в Исландии. Что можно или нужно сделать, чтобы у футболистов сборной Украины и болельщиков после игры было хорошее настроение?

– Нужно быть очень аккуратным. Если просто лезть вперед – попадем в ловушку, нас быстро накажут. Думаю, Сергей Ребров понимает это. У исландцев есть несколько скоростных и качественных футболистов, и они хорошо обучены игре на контратаках.

Матч необходимо начать с обороны, не дать возить нас сопернику. Атака на атаку будет для нас провалом. И очень внимательным нужно быть при стандартах у чужих ворот. Это тоже наш шанс. Если и рисковать, то ближе к концу поединка, если конечно счет нас не будет устраивать.

– Однако у нас только два номинальных форварда?

– Можно и без нападающих сыграть. Важно, чтобы нашёлся игрок, который врывался бы в эту зону во время нашей атаки. Тренерскому штабу нужно что-то придумать, чтобы добиться положительного результата. У нас даже нет вингеров, работающих на скорости. Это касается и обводки. Не вижу, кто самостоятельно может обострить игру с фланга, – уверен Сабо.