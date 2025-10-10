Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 07:32
Звезда сборной Украины получил сразу две травмы и не поможет Реброву

Александр Зинченко не поможет команде Сергея Реброва

10 октября 2025, 07:32 |
Звезда сборной Украины получил сразу две травмы и не поможет Реброву
УАФ. Александр Зинченко

Футболист «Ноттингем Форест» Александр Зинченко рассказал о повреждениях, которые недавно получил, из-за чего не сможет сыграть за национальную команду в октябрьских матчах.

«Я получил две травмы в одной игре, но, к счастью, они небольшие. Надеюсь, что со следующей недели буду тренироваться с командой и готовиться к следующим играм. К сожалению, так получилось, что выпало в неудобное время, потому что очень не хотел пропускать игры сборной Украины.

Я с позитивом смотрю в будущее сборной. У этой команды есть все, чтобы достигать результатов. Надо работать и стараться как можно чаще радовать наших болельщиков», – сказал Александр.

