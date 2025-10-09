КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»

Наставник Черноморца Александр Кучер оценил ничью 0:0 в матче Первой лиги с Викторией. Тренер разочарован слабой реализацией моментов своей команды.

«Нужно не смотреть в таблицу, потому что еще ничего не выиграли. Есть проблемы с реализацией. Если так будем до матча думать, что уже выиграли, то ничего у нас не выйдет».

«Знали, что будет непросто с Викторией, но все зависело от нас. В первом тайме реализация моментов подводит, а потом начинаем нервничать. Было у нас преимущество, нужно было побеждать, но после удаления Ракицкого уже у соперника были шансы», – сказал Кучер.

Игра запомнилась удалением Ярослава Ракицкого за удар соперника головой.