Реал выступил с заявлением после смерти известного аргентинского тренера

Мадридский «Реал» опубликовал заявление после смерти 69-летнего аргентинского тренера «Бока Хуниорс» Мигеля Анхеля Руссо.

Испанский клуб передал слова поддержки семье тренера, коллегам Мигеля, его подопечным, болельщикам «Бока Хуниорс» и всем клубам, в которых работал Руссо.

В течение 36-ти лет тренерской деятельности Мигель проработал в 16-ти командах из разных стран.

Заявление мадридского «Реала»:

«Официальное сообщение: скончался Мигель Анхель Руссо.

«Реал» Мадрид, его президент и Совет директоров с глубоким прискорбием узнали о смерти Мигеля Анхеля Руссо, тренера «Бока Хуниорс».

«Реал» Мадрид выражает свои соболезнования и поддержку его семье, коллегам по команде, клубу «Бока Хуниорс» и всем его болельщикам, а также всем клубам, с которыми он был связан, и всем его близким.

Как тренер он возглавлял многочисленные клубы на протяжении почти четырёх десятилетий как в Аргентине, так и за рубежом. Как игрок, Руссо посвятил свою карьеру одному клубу – «Клубу Эстудьянтес де Ла-Плата».

Мигель Анхель Руссо ушёл из жизни в 69 лет. Пусть он покоится с миром».