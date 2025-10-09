Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал выступил с заявлением после смерти известного аргентинского тренера
Испания
09 октября 2025, 18:31 | Обновлено 09 октября 2025, 18:37
Реал выступил с заявлением после смерти известного аргентинского тренера

Мадридский клуб выразил свои соболезнования родным Мигеля Анхеля Руссо

Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Анхель Руссо

Мадридский «Реал» опубликовал заявление после смерти 69-летнего аргентинского тренера «Бока Хуниорс» Мигеля Анхеля Руссо.

Испанский клуб передал слова поддержки семье тренера, коллегам Мигеля, его подопечным, болельщикам «Бока Хуниорс» и всем клубам, в которых работал Руссо.

В течение 36-ти лет тренерской деятельности Мигель проработал в 16-ти командах из разных стран.

Заявление мадридского «Реала»:

«Официальное сообщение: скончался Мигель Анхель Руссо.

«Реал» Мадрид, его президент и Совет директоров с глубоким прискорбием узнали о смерти Мигеля Анхеля Руссо, тренера «Бока Хуниорс».

«Реал» Мадрид выражает свои соболезнования и поддержку его семье, коллегам по команде, клубу «Бока Хуниорс» и всем его болельщикам, а также всем клубам, с которыми он был связан, и всем его близким.

Как тренер он возглавлял многочисленные клубы на протяжении почти четырёх десятилетий как в Аргентине, так и за рубежом. Как игрок, Руссо посвятил свою карьеру одному клубу – «Клубу Эстудьянтес де Ла-Плата».

Мигель Анхель Руссо ушёл из жизни в 69 лет. Пусть он покоится с миром».

Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига заявление
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
