Реал выступил с заявлением после смерти известного аргентинского тренера
Мадридский клуб выразил свои соболезнования родным Мигеля Анхеля Руссо
Мадридский «Реал» опубликовал заявление после смерти 69-летнего аргентинского тренера «Бока Хуниорс» Мигеля Анхеля Руссо.
Испанский клуб передал слова поддержки семье тренера, коллегам Мигеля, его подопечным, болельщикам «Бока Хуниорс» и всем клубам, в которых работал Руссо.
В течение 36-ти лет тренерской деятельности Мигель проработал в 16-ти командах из разных стран.
Заявление мадридского «Реала»:
«Официальное сообщение: скончался Мигель Анхель Руссо.
«Реал» Мадрид, его президент и Совет директоров с глубоким прискорбием узнали о смерти Мигеля Анхеля Руссо, тренера «Бока Хуниорс».
«Реал» Мадрид выражает свои соболезнования и поддержку его семье, коллегам по команде, клубу «Бока Хуниорс» и всем его болельщикам, а также всем клубам, с которыми он был связан, и всем его близким.
Как тренер он возглавлял многочисленные клубы на протяжении почти четырёх десятилетий как в Аргентине, так и за рубежом. Как игрок, Руссо посвятил свою карьеру одному клубу – «Клубу Эстудьянтес де Ла-Плата».
Мигель Анхель Руссо ушёл из жизни в 69 лет. Пусть он покоится с миром».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горнякам» нужно увеличить свое предложение
Риццоли дал объяснение по матчу с Металлистом 1925