В возрасте 69 лет умер тренер именитого клуба

В возрасте 69 лет умер аргентинский тренер Мигель Анхель Руссо.

На 70-м году жизни аргентинца не стало. Больше всего он запомнился по работе с «Бокой Хуниорс», а всего он работал в двух десятках клубов в различных странах мира. Именно аргентинский гранд стал последним клубом в тренерской карьере Мигеля – он возглавил команду лишь летом 2025 года.

«Бока Хуниорс с глубокой скорбью сообщает о кончине Мигеля Анхеля Руссо. Мигель оставил неизгладимый след в нашей организации и всегда будет примером радости, теплоты и трудолюбия. Мы соболезнуем его семье и близким в этот тяжелый момент. Прощай, дорогой Мигель!», – сообщение пресс-службы «Бока Хуниорс».