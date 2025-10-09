В возрасте 69 лет умер тренер именитого клуба
Не стало Мигеля Анхеля Руссо
В возрасте 69 лет умер аргентинский тренер Мигель Анхель Руссо.
На 70-м году жизни аргентинца не стало. Больше всего он запомнился по работе с «Бокой Хуниорс», а всего он работал в двух десятках клубов в различных странах мира. Именно аргентинский гранд стал последним клубом в тренерской карьере Мигеля – он возглавил команду лишь летом 2025 года.
«Бока Хуниорс с глубокой скорбью сообщает о кончине Мигеля Анхеля Руссо. Мигель оставил неизгладимый след в нашей организации и всегда будет примером радости, теплоты и трудолюбия. Мы соболезнуем его семье и близким в этот тяжелый момент. Прощай, дорогой Мигель!», – сообщение пресс-службы «Бока Хуниорс».
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025
Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq
