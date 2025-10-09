Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
09 октября 2025, 11:33 | Обновлено 09 октября 2025, 11:34
В возрасте 69 лет умер тренер именитого клуба

Не стало Мигеля Анхеля Руссо

Мигель Анхель Руссо

В возрасте 69 лет умер аргентинский тренер Мигель Анхель Руссо.

На 70-м году жизни аргентинца не стало. Больше всего он запомнился по работе с «Бокой Хуниорс», а всего он работал в двух десятках клубов в различных странах мира. Именно аргентинский гранд стал последним клубом в тренерской карьере Мигеля – он возглавил команду лишь летом 2025 года.

«Бока Хуниорс с глубокой скорбью сообщает о кончине Мигеля Анхеля Руссо. Мигель оставил неизгладимый след в нашей организации и всегда будет примером радости, теплоты и трудолюбия. Мы соболезнуем его семье и близким в этот тяжелый момент. Прощай, дорогой Мигель!», – сообщение пресс-службы «Бока Хуниорс».

