Миколенко хочет вернуть в сборную Украины экс-звезду Шахтера
Виталий Миколенко заявил, что хотел бы вернуть Марлоса в расположение национальной команды
Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко заявил, что хотел бы вернуть Марлоса в расположение национальной команды «сине-желтых»
– Если бы ты мог вернуть в нынешний состав сборной украинского игрока из прошлого – кто бы это был и почему?
– Из какого прошлого?
– Возможно, недавнего, возможно, древнего – просто по скилам кого бы ты хотел подтянуть, чтобы он помог сборной?
– Пусть будет Марлос.
– Почему?
– Не знаю, мне нравилось с ним играть. Он очень качественный игрок, я бы вызвал его.
Я не могу называть Ярмоленко, Сидорчука, Степаненко, потому что их еще могут вызвать на следующее собрание. Поэтому, если бы их не брать, и Кривцова, Пятова, тогда взял бы Марлоса.
Марлос имеет на своем счету 287 официальных матчей за «Шахтер» (74 гола, 65 ассистов), а также 75 поединков за «Металлист» (13 голов, 18 ассистов). Кроме того, Марлос в период выступлений в Украине получил гражданство нашей страны и выступал за сборную (26 матчей, 1 гол).
Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.
