Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2025, 16:46
Миколенко хочет вернуть в сборную Украины экс-звезду Шахтера

Виталий Миколенко заявил, что хотел бы вернуть Марлоса в расположение национальной команды

Миколенко хочет вернуть в сборную Украины экс-звезду Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко заявил, что хотел бы вернуть Марлоса в расположение национальной команды «сине-желтых»

– Если бы ты мог вернуть в нынешний состав сборной украинского игрока из прошлого – кто бы это был и почему?

– Из какого прошлого?

– Возможно, недавнего, возможно, древнего – просто по скилам кого бы ты хотел подтянуть, чтобы он помог сборной?

– Пусть будет Марлос.

– Почему?

– Не знаю, мне нравилось с ним играть. Он очень качественный игрок, я бы вызвал его.

Я не могу называть Ярмоленко, Сидорчука, Степаненко, потому что их еще могут вызвать на следующее собрание. Поэтому, если бы их не брать, и Кривцова, Пятова, тогда взял бы Марлоса.

Марлос имеет на своем счету 287 официальных матчей за «Шахтер» (74 гола, 65 ассистов), а также 75 поединков за «Металлист» (13 голов, 18 ассистов). Кроме того, Марлос в период выступлений в Украине получил гражданство нашей страны и выступал за сборную (26 матчей, 1 гол).

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Дивний вибір, Назаренко (лисий) пригодився б, Гусєв, Воронін, Калиниченко.
