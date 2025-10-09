Килиан МБАППЕ: «Азербайджан – команда, которая сдержала Украину»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 октября 2025, 16:32 |
170
0

Килиан Мбаппе рассказал о настрое на матч отбора к ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о настрое на матч отбора к ЧМ-2026 против национальной сборной Азербайджана

«Я не нарушу табу, если скажу, что могу забивать голы любому. Но Азербайджан – команда, которая сдержала Украину, а нам было с ними непросто. Ставки сейчас важнее моих голов.

Я думаю, что я догоню Жиру [в рейтинге бомбардиров сборной], но когда – не знаю. Может быть, завтра... Кто знает? Может, это займет немного больше времени. Это произойдет естественно. Это обязательно произойдет, и когда это произойдет – я буду рад, а потом просто буду двигаться дальше.

Мы говорили с клубом о моей небольшой травме лодыжки, и это беспокойство всегда есть, потому что именно клубы платят игрокам. В Мадриде все прошло хорошо, все было очень ясно. Да, у меня есть небольшая проблема, но я сказал, что хочу играть, и никаких споров не было», – сказал Мбаппе.

Матч Франция – Азербайджан запланирован на пятницу, десятое октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Килиан Мбаппе сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: beIN Sports
