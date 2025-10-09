Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
Франция
09 октября 2025, 10:37 |
Парижский клуб отметил украинского защитника и грузинского вингера Хвичу Кварацхелию

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский ПСЖ опубликовал в социальных сетях видео, героями которого стали защитник сборной Украины Илья Забарный и грузинский вингер Хвича Кварацхелия.

Ролик был опубликован в среду, 8 октября, и менее чем за сутки набрал внушительные восемь миллионов просмотров. Пресс-служба парижского клуба отметила первый гол 23-летнего футболиста и невероятное спасение от пропущенного мяча в поединке второго тура Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».

Забарный перебрался в чемпионат Франции во время летнего трансферного окна из английского «Борнмута» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол – в ворота «Осера» в шестом туре Лиги 1.

Украинец подписал контракт с ПСЖ до июня 2030 года. Трансферная стоимость защитника составляет 42 миллиона евро. На данный момент парижский клуб набрал 16 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.

ВИДЕО. Герои ПСЖ – защитник Илья Забарный и вингер Хвича Кварацхелия

@psg 6️⃣ 🤲 7️⃣ #PSG #67 #DankMeme #SportsTikTok ♬ original sound - scukash
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Хвича Кварацхелия видео
Николай Титюк Источник: ФК ПСЖ
