Восемь миллионов просмотров. ПСЖ опубликовал видео с Забарным
Парижский клуб отметил украинского защитника и грузинского вингера Хвичу Кварацхелию
Французский ПСЖ опубликовал в социальных сетях видео, героями которого стали защитник сборной Украины Илья Забарный и грузинский вингер Хвича Кварацхелия.
Ролик был опубликован в среду, 8 октября, и менее чем за сутки набрал внушительные восемь миллионов просмотров. Пресс-служба парижского клуба отметила первый гол 23-летнего футболиста и невероятное спасение от пропущенного мяча в поединке второго тура Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».
Забарный перебрался в чемпионат Франции во время летнего трансферного окна из английского «Борнмута» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол – в ворота «Осера» в шестом туре Лиги 1.
Украинец подписал контракт с ПСЖ до июня 2030 года. Трансферная стоимость защитника составляет 42 миллиона евро. На данный момент парижский клуб набрал 16 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.
ВИДЕО. Герои ПСЖ – защитник Илья Забарный и вингер Хвича Кварацхелия
