Прессинг, защита с мячом и контроль над ситуацией: все о перестройке Реала

Успехи мадридского «Реала» у многих вызывают смешанные чувства. Мало кто может оспорить статус клуба, который выиграл 15 кубков европейских чемпионов, в том числе 6 за последние 11 лет. Но с каждой победой в компенсированное время, с каждым чудом, которое видел мир, росло подозрение, что команда у «сливочных» строится на индивидуальных талантах, а не на тактической проницательности.

Флорентино Перес всегда старается привозить на «Сантьяго Бернабеу» звездных игроков и тренеров, но тактическая концепция «сливочных» часто казалась расплывчатой. «Бланкос» зачастую находят способы побеждать соперников, но большая часть этого процесса кажется пущенной на самотек. Хаби Алонсо использует другой подход.

Будучи игроком, он контролировал игру и мяч, а теперь переносит этот подход и на тренерскую деятельность. Алонсо знает, что впереди еще много работы, несмотря на хороший старт сезона, но есть признаки того, что он сделает эту команду качественной. Новый тренер «Реала» не полагается на случай – он хочет контролировать ситуацию.

Первым приоритетом Хаби в «королевском клубе» стало улучшение игры в обороне, чего он добился, улучшив игру с мячом. В прошлом сезоне «сливочные» пропускали 1,47 контратаки в среднем за матч, но с приходом Алонсо этот показатель сократился до 0,83.

Несколько лет подряд способность «бланкос» оказывать прессинг была непостоянной, а порой и вовсе отсутствовала. В этом сезоне они изменили ситуацию – прессингуют более сосредоточенно и комплексно. Количество передач, которые «Реал» позволяет сопернику сделать, прежде чем попытаться вернуть мяч, в этом сезоне снизилось до 10,8 за игру по сравнению с 12,1 в предыдущем.

«Сливочные» провоцируют соперника на потери мяча, что превращается в удары по воротам – в среднем 2,5 за матч против 1,2 в прошлом сезоне. Когда команда лучших нападающих мира атакует пошатнувшуюся оборону в 2 раза чаще, чем в прошлом году, очевидно, что и результат будет более эффективным.

Дело не только в том, что «бланкос» создают больше моментов для себя, но и в том, что они вынуждают соперника подстраиваться. Команды все реже выходят со своей половины поля, опасаясь прессинга со стороны игроков «Реала». При Хаби атаки развиваются чуть дольше.

Несколько дополнительных передач помогают футболистам занять нужные позиции. И это вписывается в философию Алонсо, который предпочитает защищаться с мячом, а не без него. «Сливочные» действительно много владеют мячом – в среднем около 70% времени за матч.

Килиан Мбаппе – самый яркий игрок «Реала» в текущем сезоне, но на его фоне становятся менее заметными другие футболисты, которые тоже приносят пользу команде. Например, Альваро Каррерас. Несмотря на более крупные и громкие трансферы «сливочных» прошлым летом, возвращение клубного воспитанника стало одним из лучших решений.

У Трента возникли трудности с адаптацией, Дин Хейсен и Франко Мастантуоно играют важную роль, но Каррерас стал одним из ключевых игроков для Хаби. Точнее, для его системы. Например, в матче против «Леванте» Альваро 16 раз возвращал мяч своей команде — это рекорд среди полевых игроков в этом сезоне Ла Лиги.

Он идеально подходит на роль флангового защитника, а фулбеки по-прежнему имеют важное значение для системы Алонсо. Каррерас активно перемещается по левому флангу, обладает хорошими оборонительными качествами и может играть на разных позициях, в том числе и в центре обороны, что важно, учитывая частые проблемы «бланкос» с защитниками.

Способность к адаптации стала еще одним ключевым аспектом карьеры Хаби в качестве тренера «Реала». Чаще всего его система строится вокруг игроков, а не навязывает им заранее определенные роли. Его 3,6 замены за игру — шестой показатель в лиге и явное свидетельство того, что Алонсо продолжает поиски оптимального состава. Но при этом он соблюдает баланс, что помогает его команде побеждать.

Хотя в некоторых аспектах можно уже заметить и постоянство. К примеру, Алонсо всегда предпочитает играть с двумя опорниками. Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде выглядят лучшими опциями в центре поля. Особенно это касается уругвайца, который может влиять на игру с любой позиции.

То, что он больше не носится по всему полю, а действует в конкретном месте, пошло на пользу и ему, и команде. Он хорошо взаимодействует и с Тчуамени, и с Дани Себальосом, и с любым другим игроком. Вальверде остается качественным универсалом, но всем нужно иметь более четкую роль и позицию на поле.

Ну и, конечно, Мбаппе. Безусловно, Килиан сейчас является самым ярким представителем «королевского клуба» на поле. Француз перешел в «Реал», чтобы выиграть Лигу чемпионов и приблизиться к «Золотому мячу». Заняв лишь 7-е место в рейтинге этого года (его самый низкий результат за 6 лет), он ощущал, что отдаляется от награды, а не приближается к ней.

Судя по всему, Мбаппе намерен исправить ситуацию. В текущем сезоне он уже забил 9 мячей в чемпионате – больше в топ-лигах только у Гарри Кейна (11 голов). Килиан также лидирует в Европе по количеству ударов по воротам – в среднем 6,2 за матч.

В целом «Реал» хорошо стартовал под руководством Алонсо: 1-е место в Ла Лиге и 2 победы в Лиге чемпионов. Но стоит также отметить и то, что

Хаби провалил первую серьезную проверку, разгромно уступив «Атлетико» со счетом 2:5. Дальше у «сливочных» будет больше топ-соперников: «Ювентус», «Барселона», «Ливерпуль».

Может и по этим играм еще рано будет оценивать перспективы «бланкос» с Алонсо, но они покажут, насколько готова команда уже сейчас, и какие у нее слабые стороны. В «Реале» Хаби доверяют, в этом сомнений нет, но такие матчи, как против «Атлетико», могут пошатнуть даже его статус.

Автор: Сергей Завалко

По материалам The Analyst