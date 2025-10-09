КУЗЫК: «Задача не стоит, но все хотят представлять Украину в еврокубках»

Полузащитник черкасского ЛНЗ Денис Кузык рассказал о своей адаптации в команде УПЛ:

«В коллектив влиться было легко. Я знал многих ребят, меня хорошо, тепло приняли, поэтому быстро влился. Тем более через сборы, игры это прошло еще быстрее. В клубе сейчас действительно произошли большие изменения, и мне нравится, как все развивается. Здесь хорошие условия для роста, амбициозные цели и классная атмосфера в команде.

Руководством не была поставлена задача попасть в еврокубки уже в этом сезоне, потому что сейчас еще происходит процесс становления этой команды. Но понятно, что все игроки хотят представлять нашу страну на евроарене.

Другие клубы начали подтягиваться к уровню «Шахтера» и «Динамо». Поэтому так и получается сейчас, что команды идут вплотную, такой накал, и все идут плюс-минус ровно в турнирной таблице. Думаю, этот сезон будет очень интересным. Сложно спрогнозировать, кто выиграет этот чемпионат.

Сравнить Пономарева и Вернидуба? У обоих тренеров плюс-минус схожие стили футбола, поэтому не было трудно подстраиваться под этот футбол. Из-за этого я быстро влился и выполняю все, что требует тренер».