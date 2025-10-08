Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок ЛНЗ: «Счастливы были, что победили Шахтер с таким счетом»
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 14:18 |
133
0

Игрок ЛНЗ: «Счастливы были, что победили Шахтер с таким счетом»

Денис Кузык рассказал о победе «фиолетовых» над донецким Шахтером

08 октября 2025, 14:18 |
133
0
Игрок ЛНЗ: «Счастливы были, что победили Шахтер с таким счетом»
ФК ЛНЗ. Денис Кузык

Защитник черкасского ЛНЗ Денис Кузык рассказал о победе «фиолетовых» над донецким Шахтером в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (4:1)

– Какие у Вас остались впечатления от победы над «Шахтером»?

– Очень положительные впечатления. Счастливы были, что победили с таким счетом, тем более «Шахтер». Поэтому в раздевалке все радовались, скакали, прыгали.

– Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев сказал, что победа над «Шахтером» – это ничего особенного. Ожидала ли команда такого результата еще до матча?

– Скорее всего, не ожидали прямо такого результата. Понятно, что верили в свою победу, но, чтобы с таким счетом, никто не ожидал. Думаю, для всех это была неожиданность, – сказал Кузык.

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.

По теме:
Волевая победа. Ингулец в результативном матче обыграл Агробизнес
Иван НЕСТЕРЕНКО: «Когда твою работу отмечают – это всегда мотивирует»
Первая лига. Ворскла на своем поле уступила Чернигову
Денис Кузык чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08 октября 2025, 07:13 8
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников

Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд

Защитник Реала получил травму. Его уже исключили из состава сборной
Футбол | 08 октября 2025, 14:39 0
Защитник Реала получил травму. Его уже исключили из состава сборной
Защитник Реала получил травму. Его уже исключили из состава сборной

Дин Хейсен не сыграет в октябрьских матчах сборной Испании

«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
Футбол | 08.10.2025, 11:29
«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
«Нужно быть честным». Роналду сделал заявление о будущем своей карьеры
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Футбол | 07.10.2025, 20:25
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 86
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем