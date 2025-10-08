Игрок ЛНЗ: «Счастливы были, что победили Шахтер с таким счетом»

Защитник черкасского ЛНЗ Денис Кузык рассказал о победе «фиолетовых» над донецким Шахтером в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (4:1)

– Какие у Вас остались впечатления от победы над «Шахтером»?

– Очень положительные впечатления. Счастливы были, что победили с таким счетом, тем более «Шахтер». Поэтому в раздевалке все радовались, скакали, прыгали.

– Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев сказал, что победа над «Шахтером» – это ничего особенного. Ожидала ли команда такого результата еще до матча?

– Скорее всего, не ожидали прямо такого результата. Понятно, что верили в свою победу, но, чтобы с таким счетом, никто не ожидал. Думаю, для всех это была неожиданность, – сказал Кузык.

