Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал достиг соглашения о первом зимнем трансфере за 60 млн евро
Испания
10 октября 2025, 01:37 |
140
0

Реал достиг соглашения о первом зимнем трансфере за 60 млн евро

Адам Уортон пополнит испанский гранд

10 октября 2025, 01:37 |
140
0
Реал достиг соглашения о первом зимнем трансфере за 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Мадридский «Реал» принял решение об усилении полузащиты.

По информации испанских СМИ, мадридский клуб находится на завершающей стадии трансфера английского хавбека клуба «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Мадридцы согласились пойти на требование «орлов» и заплатить за футболиста 60 миллионов евро уже этой зимой.

В этом сезоне Адам Уортон провел за «орлов» в АПЛ 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.

По теме:
Соглашение достигнуто. Барселона и Реал нацелились на лучшего бомбардира ЛЧ
Есть предложения. Беллингем может уже зимой сменить клуб, уйдя в гранд АПЛ
Флик вынес приговор звезде Барсы. Забил 42 гола за сезон, но уйдет из клуба
Адам Уортон Кристал Пэлас трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09 октября 2025, 09:33 4
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро

Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились

«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
Футбол | 09 октября 2025, 18:56 9
«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале

Украинский футболист отреагировал на видео популярного блогера

Квалификация ЧМ: Дания показала, откуда на беларусь готовилось нападение
Футбол | 09.10.2025, 23:47
Квалификация ЧМ: Дания показала, откуда на беларусь готовилось нападение
Квалификация ЧМ: Дания показала, откуда на беларусь готовилось нападение
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 82
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем