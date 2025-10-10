Реал достиг соглашения о первом зимнем трансфере за 60 млн евро

Мадридский «Реал» принял решение об усилении полузащиты.

По информации испанских СМИ, мадридский клуб находится на завершающей стадии трансфера английского хавбека клуба «Кристал Пэлас» Адама Уортона. Мадридцы согласились пойти на требование «орлов» и заплатить за футболиста 60 миллионов евро уже этой зимой.

В этом сезоне Адам Уортон провел за «орлов» в АПЛ 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Реала» Тони Кроос сообщил, что готов в будущем вернуться в «Реал» и работать в структуре клуба.