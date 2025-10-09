Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Меня триггерит». Довбик отреагировал на незабитый пенальти в Лиге Европы
Лига Европы
09 октября 2025, 00:09 |
«Меня триггерит». Довбик отреагировал на незабитый пенальти в Лиге Европы

Украинский форвард прокомментировал эпизод в матче «Ромы» и «Лилля»

«Меня триггерит». Довбик отреагировал на незабитый пенальти в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик поделился мнением по поводу эпизода, который произошел в Лиге Европы, где он дважды не забил с 11-метровой отметки.

В матче второго тура римский клуб уступил с минимальным счетом 0:1, а подопечные Гасперини не воспользовались шансом сравнять счет и трижды не забили пенальти. Две попытки не реализовал именно украинский форвард.

«Сейчас чувствую себя хорошо, все проблемы позади, сфокусирован на требованиях тренера, стараюсь помогать команде.

Пенальти? Это такой неприятный момент в моей карьере и первый раз на таком уровне. Однако в команде все поддержали и на следующий день вообще не говорили о том, что мы не забили три пенальти. Был разбор самой игры, как проходил сам матч. Мы сыграли не на своем уровне.

То, что не забил пенальти… Я проанализировал этот момент. Надо просто сделать выводы. Единственное о чем я жалею, это то, что не пошел пробивать в третий раз пенальти. Это меня триггерит.

Забил бы или нет, сейчас об этом говорить нет смысла. Однако нужно было идти бить в третий раз», – откровенно признался Довбик.

В нынешнем сезоне Артём провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. «Рома» набрала 15 баллов после шести туров и теперь занимает второе место в турнирной таблице.

Лига Европы Лилль Рома Рим Артем Довбик пенальти
Николай Титюк Источник: ВЗбирна
