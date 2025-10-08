Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины отреагировал на дисквалификацию Синчука
Чемпионат мира
08 октября 2025, 23:46 |
183
0

Экс-игрок сборной Украины отреагировал на дисквалификацию Синчука

Евгений Левченко считает, что нужно «посмотреть в зеркало»

08 октября 2025, 23:46 |
183
0
Экс-игрок сборной Украины отреагировал на дисквалификацию Синчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на дисквалификацию вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала чемпионата мира 2025 против сверстников из Испании (0:1):

«Есть четкие правила в ФИФА. Есть делегаты, которые постоянно это мониторят. Мне кажется, нужно «посмотреть в зеркало» и очень откровенно определить, кто должен был об этом всем заботиться. Чтобы наши футболисты, которые не играют и дисквалифицированы, не находились в пределах запрещенных зон. Об этом знают и тренеры, и делегация.

Те люди, которые за это отвечают, должны четко это признать. Если ты общаешься с делегатом ФИФА и он тебе говорит «окей, для меня не проблема», то все равно нужно относиться профессионально и понимать последствия. Это болезненная история для нашего футбола, из которой нужно извлечь урок».

По теме:
«Не повезло». Известный тренер оценил сборную Украины U-20 на ЧМ
Аргентина U20 – Нигерия U20, Колумбия U20 – ЮАР U20. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Михайленко и игроки молодежки рассказали о вылете из ЧМ U-20
Евгений Левченко ФИФА дисквалификация сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания Геннадий Синчук сборная Испании по футболу U-20
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08 октября 2025, 21:04 19
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана

Главный тренер «горняков» хочет видеть в своей команде Турала Байрамова

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Футбол | 08 октября 2025, 04:24 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08.10.2025, 14:48
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Футбол | 08.10.2025, 23:57
Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 08.10.2025, 14:57
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
08.10.2025, 11:37 1
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 46
Футбол
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
07.10.2025, 00:25
Бокс
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем