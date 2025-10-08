Экс-игрок сборной Украины отреагировал на дисквалификацию Синчука
Евгений Левченко считает, что нужно «посмотреть в зеркало»
Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на дисквалификацию вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала чемпионата мира 2025 против сверстников из Испании (0:1):
«Есть четкие правила в ФИФА. Есть делегаты, которые постоянно это мониторят. Мне кажется, нужно «посмотреть в зеркало» и очень откровенно определить, кто должен был об этом всем заботиться. Чтобы наши футболисты, которые не играют и дисквалифицированы, не находились в пределах запрещенных зон. Об этом знают и тренеры, и делегация.
Те люди, которые за это отвечают, должны четко это признать. Если ты общаешься с делегатом ФИФА и он тебе говорит «окей, для меня не проблема», то все равно нужно относиться профессионально и понимать последствия. Это болезненная история для нашего футбола, из которой нужно извлечь урок».
