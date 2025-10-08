«Очень креативный». Экс-игрок Спортинга восхищен звездой сборной Украины
Андре Гонсалвеш высоко оценил уровень Георгия Судакова
Португальский вингер «Полесья» Андре Гонсалвеш поделился мнениями об украинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Георгии Судакове.
«Это молодой игрок, но уже очень зрелый на поле. Он имеет хорошее видение игры и очень креативен в финальной трети поля. У него отличная техника и способность делать последнюю передачу, поэтому он может решать ситуации, которые кажутся сложными. В техническом плане его уровень выше среднего, но он также умно занимает пространство без мяча.
Он очень дисциплинирован тактически и у него высокий командный дух, поэтому при необходимости он также помогает в оборонительных задачах. Он также умеет забивать. Помимо выполнения стандартных положений, он также силен дальним ударом. Думаю, в «Бенфике» он мог бы вписаться в трио полузащитников, даже как восьмой номер, а также в качестве вингера», – сказал 22-летний португалец в интервью A Bola.
Гонсалвеш является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В «Полесье» он перешел в январе 2025 года из «Эшторила». Его трансфер обошелся житомирскому клубу в 200 тыс. евро.
Ранее тренер «Порту» высоко оценил игру Судакова.
