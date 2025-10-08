Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень креативный». Экс-игрок Спортинга восхищен звездой сборной Украины
Португалия
08 октября 2025, 17:52 | Обновлено 08 октября 2025, 19:18
1219
0

«Очень креативный». Экс-игрок Спортинга восхищен звездой сборной Украины

Андре Гонсалвеш высоко оценил уровень Георгия Судакова

08 октября 2025, 17:52 | Обновлено 08 октября 2025, 19:18
1219
0
«Очень креативный». Экс-игрок Спортинга восхищен звездой сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальский вингер «Полесья» Андре Гонсалвеш поделился мнениями об украинском полузащитнике лиссабонской «Бенфики» Георгии Судакове.

«Это молодой игрок, но уже очень зрелый на поле. Он имеет хорошее видение игры и очень креативен в финальной трети поля. У него отличная техника и способность делать последнюю передачу, поэтому он может решать ситуации, которые кажутся сложными. В техническом плане его уровень выше среднего, но он также умно занимает пространство без мяча.

Он очень дисциплинирован тактически и у него высокий командный дух, поэтому при необходимости он также помогает в оборонительных задачах. Он также умеет забивать. Помимо выполнения стандартных положений, он также силен дальним ударом. Думаю, в «Бенфике» он мог бы вписаться в трио полузащитников, даже как восьмой номер, а также в качестве вингера», – сказал 22-летний португалец в интервью A Bola.

Гонсалвеш является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В «Полесье» он перешел в январе 2025 года из «Эшторила». Его трансфер обошелся житомирскому клубу в 200 тыс. евро.

Ранее тренер «Порту» высоко оценил игру Судакова.

По теме:
Полесье в паузе чемпионата сыграет с географическим соседом
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
0 из Динамо, 0 из Шахтера, 7 из ЛНЗ. Определена сборная 8-го тура УПЛ
Андре Гонсалвеш Полесье Житомир Бенфика Георгий Судаков
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Футбол | 07 октября 2025, 20:25 2
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо

Федерико Вальверде и Винисиусу Жуниору не нравятся решения нового коуча

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08 октября 2025, 06:30 11
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину

Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Футбол | 08.10.2025, 04:24
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Спортивный врач отреагировал на информацию о травме Ярмолюка
Футбол | 08.10.2025, 19:43
Спортивный врач отреагировал на информацию о травме Ярмолюка
Спортивный врач отреагировал на информацию о травме Ярмолюка
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 08.10.2025, 11:50
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 2
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 45
Футбол
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
06.10.2025, 21:31 3
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем