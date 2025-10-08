Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
08 октября 2025, 23:53
Роналду назвал цель Португалии на чемпионате мира 2026

Криштиану настроен выиграть турнир

08 октября 2025, 23:53
Роналду назвал цель Португалии на чемпионате мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал цель национальной сборной Португалии на чемпионате мира 2026:

«Наша цель – попасть на чемпионат мира и выиграть его, но мы должны подходить ко всему поэтапно. Сейчас в 2 два матча, и, как сказал тренер Роберто Мартинес, мы должны наслаждаться моментом. Мы играем дома, перед нашими болельщиками, и знаем, что на домашнем поле мы очень сильны.

Для меня гордость играть за национальную команду. Я всегда чувствую поддержку португальцев, независимо от того, как складывается игра. Они всегда помогают нам. Я уверен, что следующие матчи пройдут успешно и мы квалифицируемся на чемпионат мира».

Ранее Криштиану Роналду рассказал о своей цели поставить рекорд в 1000 голов за карьеру.

Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: A Bola
Lucky_Loser
саме так і буде, Португалія виграє ЧС 2026.
