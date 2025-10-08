Роналду назвал цель Португалии на чемпионате мира 2026

Легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал цель национальной сборной Португалии на чемпионате мира 2026:

«Наша цель – попасть на чемпионат мира и выиграть его, но мы должны подходить ко всему поэтапно. Сейчас в 2 два матча, и, как сказал тренер Роберто Мартинес, мы должны наслаждаться моментом. Мы играем дома, перед нашими болельщиками, и знаем, что на домашнем поле мы очень сильны.

Для меня гордость играть за национальную команду. Я всегда чувствую поддержку португальцев, независимо от того, как складывается игра. Они всегда помогают нам. Я уверен, что следующие матчи пройдут успешно и мы квалифицируемся на чемпионат мира».

Ранее Криштиану Роналду рассказал о своей цели поставить рекорд в 1000 голов за карьеру.