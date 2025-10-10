Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент конкурента украинца: «Он пропускает 4 гола, а тренер его не меняет»
Испания
10 октября 2025, 01:58 | Обновлено 10 октября 2025, 01:59
65
0

Агент конкурента украинца: «Он пропускает 4 гола, а тренер его не меняет»

Энди Бару недоволен ситуацией Доминика Ливаковича

10 октября 2025, 01:58 | Обновлено 10 октября 2025, 01:59
65
0
Агент конкурента украинца: «Он пропускает 4 гола, а тренер его не меняет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Энди Бару, агент хорватского вратаря каталонской «Жироны» Доминика Ливаковича, высказался о ситуации своего клиента в новом клубе:

«В трансфере Ливаковича я помогал по-дружески, сделал все возможное, соединил все стороны. Да, он жалуется – и прав. Ведь именно «Жирона» его звала, сделала все, чтобы подписать.

Парень отказался от больших денег в «Фенербахче», только чтобы играть, только ради одной команды... А теперь сидит на скамейке. Вратарь «Жироны» пропускает четыре гола за матч – и тренер его не меняет».

Конкурентами Ливаковича в «Жироне» являются аргентинец Пауло Гассанига, основной вратарь команды, и украинец Владислав Крапивцов.

По теме:
Сабо раскритиковал двоих футболистов сборной Украины. Лучше играть без них?
ФОТО. Ямаль зарабатывает в сотни раз больше, чем Месси и Роналду
Игрок Барсы про матч Ла Лиги в США: «Мне это не нравится. Только деньги»
Доминик Ливакович Жирона Пауло Гассанига Владислав Крапивцов чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Cadena Ser
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Футбол | 09 октября 2025, 20:50 36
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Рейкьявике

«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Футбол | 09 октября 2025, 23:59 1
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины

Роберто Пато Моуре раскритиковал Артема Довбика

Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09.10.2025, 09:33
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09.10.2025, 07:36
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 30
Футбол
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
09.10.2025, 06:05 1
Футбол
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
09.10.2025, 07:19 9
Бокс
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем