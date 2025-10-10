Агент конкурента украинца: «Он пропускает 4 гола, а тренер его не меняет»
Энди Бару недоволен ситуацией Доминика Ливаковича
Энди Бару, агент хорватского вратаря каталонской «Жироны» Доминика Ливаковича, высказался о ситуации своего клиента в новом клубе:
«В трансфере Ливаковича я помогал по-дружески, сделал все возможное, соединил все стороны. Да, он жалуется – и прав. Ведь именно «Жирона» его звала, сделала все, чтобы подписать.
Парень отказался от больших денег в «Фенербахче», только чтобы играть, только ради одной команды... А теперь сидит на скамейке. Вратарь «Жироны» пропускает четыре гола за матч – и тренер его не меняет».
Конкурентами Ливаковича в «Жироне» являются аргентинец Пауло Гассанига, основной вратарь команды, и украинец Владислав Крапивцов.
