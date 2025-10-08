Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанника Динамо признали лучшим игроком месяца в зарубежной лиге
Другие новости
08 октября 2025, 14:45 | Обновлено 08 октября 2025, 14:48
375
0

Воспитанника Динамо признали лучшим игроком месяца в зарубежной лиге

Вадим Мащенко удачно проявил себя в составе «Огре Юнайтед» в Латвии

08 октября 2025, 14:45 | Обновлено 08 октября 2025, 14:48
375
0
Воспитанника Динамо признали лучшим игроком месяца в зарубежной лиге
Вадим Мащенко

25-летний украинский вингер клуба «Огре Юнайтед» Вадим Мащенко был признан лучшим игроком месяца в Национальной лиге Латвии – втором по силе чемпионате страны.

В течение трех сентябрьских победных матчей Мащенко отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Вадим перешел в «Огре Юнайтед» в начале марта этого года. На счету украинца 22 сыгранных матча, семь голов и четыре результативные передачи.

За четыре тура до окончания чемпионата «Огре Юнайтед» занимает первое место, имея в активе 51 очко.

Мащенко – воспитанник киевского «Динамо», которому так и не удалось сыграть за основную команду. С лета 2022 года футболист выступает за границей – за это время Вадим успел попробовать себя в Литве, Польше и Словакии.

По теме:
Иван НЕСТЕРЕНКО: «Когда твою работу отмечают – это всегда мотивирует»
Заслуженный тренер: Есть сомнительные легионеры, а где воспитанники Динамо?
«Уровень наших команд». Экс-футболист – о матчах Динамо и Шахтера в ЛК
Вадим Мащенко чемпионат Латвии по футболу лучший игрок Динамо Киев
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Футбол | 08 октября 2025, 00:55 1
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику

Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ

Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Футбол | 08 октября 2025, 00:20 86
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании

Команда Дмитрия Михайленко завершила выступления на чемпионате мира

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08.10.2025, 14:48
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Футбол | 08.10.2025, 11:32
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 31
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37 2
Бокс
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
06.10.2025, 21:31 3
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 62
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем