Воспитанника Динамо признали лучшим игроком месяца в зарубежной лиге
Вадим Мащенко удачно проявил себя в составе «Огре Юнайтед» в Латвии
25-летний украинский вингер клуба «Огре Юнайтед» Вадим Мащенко был признан лучшим игроком месяца в Национальной лиге Латвии – втором по силе чемпионате страны.
В течение трех сентябрьских победных матчей Мащенко отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.
Вадим перешел в «Огре Юнайтед» в начале марта этого года. На счету украинца 22 сыгранных матча, семь голов и четыре результативные передачи.
За четыре тура до окончания чемпионата «Огре Юнайтед» занимает первое место, имея в активе 51 очко.
Мащенко – воспитанник киевского «Динамо», которому так и не удалось сыграть за основную команду. С лета 2022 года футболист выступает за границей – за это время Вадим успел попробовать себя в Литве, Польше и Словакии.
"Ogre United" komanda savos vārtos nevienu bumbu nav ielaidusi astoņās spēlēs pēc kārtas un pašlaik bauda desmit nezaudētu maču sēriju.https://t.co/VichxATcbW— Futbola federācija (@kajbumba) October 8, 2025
