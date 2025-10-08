Воспитанника Динамо признали лучшим игроком месяца в зарубежной лиге

25-летний украинский вингер клуба «Огре Юнайтед» Вадим Мащенко был признан лучшим игроком месяца в Национальной лиге Латвии – втором по силе чемпионате страны.

В течение трех сентябрьских победных матчей Мащенко отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Вадим перешел в «Огре Юнайтед» в начале марта этого года. На счету украинца 22 сыгранных матча, семь голов и четыре результативные передачи.

За четыре тура до окончания чемпионата «Огре Юнайтед» занимает первое место, имея в активе 51 очко.

Мащенко – воспитанник киевского «Динамо», которому так и не удалось сыграть за основную команду. С лета 2022 года футболист выступает за границей – за это время Вадим успел попробовать себя в Литве, Польше и Словакии.