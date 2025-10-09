Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Молодежные турниры
09 октября 2025, 08:12 | Обновлено 09 октября 2025, 09:09
2002
0

Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб

Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура

09 октября 2025, 08:12 | Обновлено 09 октября 2025, 09:09
2002
0
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Instagram. Александр Пищур-младший

Именитый экс-игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины на чемпионате мира U-20, а такое поделился мнением об игре талантливого форварда Александра Пищура:

– Алексей Александрович, как вам игра нашей молодежки? Будто и не отсиживались в обороне, но и в нападении не порадовали и проиграли не таким и мощным испанцам.

– Честно, я вообще не увидел игры, как таковой, от наших ребят. Кого мы с вами будем обсуждать – испанцев? Для меня был странным тот факт, что Испания пробилась в 1/8 финала чемпионата мира с третьего места, ведь в этой стране молодежные и юношеские команды всегда были и есть очень сильными. Однако посмотрел игру и все понял – ничего страшного в этой Испании, образца этого года нет, но мы ей проиграли...

– Насчет Пищура. До чемпионата мира в Украине о нем говорили мало, а многие, особенно среди болельщиков, и вообще не знали о таком игроке. Теперь он на слуху. Вы человек, близкий к «Динамо», как думаете, нужен такой форвард «бело-синим»?

– Пищур отлично подойдет команде, активно играющей через фланги в нападении. Это игрок штрафной площадки, отлично выбирающий позиции, сильный в верховой борьбе. Он молод, прогрессирует, развивается, и ему нужно совершенствовать и другие навыки, а не только силовую игру и голову. Пищур может и должен быть более разнообразным, – уверен Михайличенко.

По теме:
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Парагвай U20 – Норвегия U20, Япония U20 – Франция U20. Смотреть онлайн LIVE
«Никто ему не подсказал». Эксперт – о дисквалификации Синчука и поражении
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 Украина - Испания Алексей Михайличенко Александр Пищур-младший
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 08 октября 2025, 15:19 8
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов

Конец карьеры близок, остается выбрать последних соперников

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09 октября 2025, 06:05 0
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4

Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской ЛЧ

ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
Футбол | 09.10.2025, 04:14
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 08.10.2025, 14:57
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:11
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Довбик назвал известного футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем