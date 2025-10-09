Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб

Именитый экс-игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины на чемпионате мира U-20, а такое поделился мнением об игре талантливого форварда Александра Пищура:

– Алексей Александрович, как вам игра нашей молодежки? Будто и не отсиживались в обороне, но и в нападении не порадовали и проиграли не таким и мощным испанцам.

– Честно, я вообще не увидел игры, как таковой, от наших ребят. Кого мы с вами будем обсуждать – испанцев? Для меня был странным тот факт, что Испания пробилась в 1/8 финала чемпионата мира с третьего места, ведь в этой стране молодежные и юношеские команды всегда были и есть очень сильными. Однако посмотрел игру и все понял – ничего страшного в этой Испании, образца этого года нет, но мы ей проиграли...

– Насчет Пищура. До чемпионата мира в Украине о нем говорили мало, а многие, особенно среди болельщиков, и вообще не знали о таком игроке. Теперь он на слуху. Вы человек, близкий к «Динамо», как думаете, нужен такой форвард «бело-синим»?

– Пищур отлично подойдет команде, активно играющей через фланги в нападении. Это игрок штрафной площадки, отлично выбирающий позиции, сильный в верховой борьбе. Он молод, прогрессирует, развивается, и ему нужно совершенствовать и другие навыки, а не только силовую игру и голову. Пищур может и должен быть более разнообразным, – уверен Михайличенко.