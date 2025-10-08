Украина U-18 – Хорватия U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

8 октября в 13:30 в матче 1-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Хорватия U-18.

Сборная Украины U-18 проводит сбор с 5 до 16 октября под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Соревнования проходят в хорватском городе Пореч. Соперниками сине-желтых также станут сверстники из Уэльса (11 октября) и Швеции (14 октября)

Международный турнир для сборных U-18. Хорватия

08.10.2025. 13:30. Украина – Хорватия

11.10.2025. 16:00. Украина – Уэльс

14.10.2025. 16:45. Украина – Швеция

