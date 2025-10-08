Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-18 – Хорватия U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
08 октября 2025, 11:53 | Обновлено 08 октября 2025, 11:55
Смотрите 8 октября в 13:30 матч 1-го тура юношеского турнира в Хорватии

УАФ

Юношеская сборной Украины U-18 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

8 октября в 13:30 в матче 1-го тура юношеского турнира играют Украина U-18 и Хорватия U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит сбор с 5 до 16 октября под руководством нового тренера Владимира Самборского.

Соревнования проходят в хорватском городе Пореч. Соперниками сине-желтых также станут сверстники из Уэльса (11 октября) и Швеции (14 октября)

Международный турнир для сборных U-18. Хорватия

  • 08.10.2025. 13:30. Украина – Хорватия
  • 11.10.2025. 16:00. Украина – Уэльс
  • 14.10.2025. 16:45. Украина – Швеция

Инфографика

По теме:
Сборная Украины U-18 сыграет на турнире в Хорватии. Состав команды
САМБОРСКИЙ: «Хотим достойно представить Украину на этом престижном турнире»
Вход на матч сборной Украины U-21 в квалификации ЧЕ будет бесплатным
сборная Украины по футболу U-18 Хорватия - Украина смотреть онлайн Владимир Самборский
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
