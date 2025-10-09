Дулуб назвал футболиста Динамо, которого не хватило сборной Украины на ЧМ

Известный тренер Олег Дулуб, который длительное время работал в чемпионате Украины поделился мнением об игре «сине-желтых» на чемпионате мира U-20, где команда уступила Испании в 1/8 финала:

– В игре на высоком уровне и таких престижных турнирах всегда есть стратегия прохождения, которая передается из поколения в поколение. Почему на таких больших чемпионатах выступают примерно одни и те же сборные? Аргентина, Бразилия, Италия, Испания… Потому что нарабатывается алгоритм прохождения турнира.

Именно поэтому важно при подготовке к таким турнирам играть большое количество товарищеских матчей или представительский турнир. К примеру, в Испании в июле ежегодно проводится турнир COTIF, в котором принимают участие такие сборные команд U-20, как Бразилии, Уругвая, Аргентины, Испании, Саудовской Аравии. Там открывается большое количество игроков, нарабатываются связи. Можно было сыграть на этом турнире в рамках подготовки к ЧМ-2025.

Команда Михайленко в преддверии турнира в Чили сыграла лишь один товарищеский матч этим составом против Австралии (2:3). Этого мало, чтобы понять, какие связи между игроками, как футболисты перенесут подобные нагрузки в короткие сроки. Здесь отдам должное тренерскому штабу Михайленко, умело варьировавшему состав команды в течение турнира.

– После матча с Южной Кореей вы назвали игроков, которые могли бы усилить состав сборной Украины на ЧМ-2025 в Чили, выделив, в частности, Михавко.

– Тарас Михавко – это опытный игрок в своем возрасте, у которого хороший первый пас. Если сравнить с тем, что мы увидели в матче с Испанией, то Кисель, по моему мнению, уступает Тарасу в классе, – считает Дулуб.