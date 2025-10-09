Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дулуб назвал футболиста Динамо, которого не хватило сборной Украины на ЧМ
Молодежные турниры
09 октября 2025, 12:39 |
Дулуб назвал футболиста Динамо, которого не хватило сборной Украины на ЧМ

Известный специалист выделил защитника киевского клуба Тараса Михавко

Дулуб назвал футболиста Динамо, которого не хватило сборной Украины на ЧМ
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Известный тренер Олег Дулуб, который длительное время работал в чемпионате Украины поделился мнением об игре «сине-желтых» на чемпионате мира U-20, где команда уступила Испании в 1/8 финала:

– В игре на высоком уровне и таких престижных турнирах всегда есть стратегия прохождения, которая передается из поколения в поколение. Почему на таких больших чемпионатах выступают примерно одни и те же сборные? Аргентина, Бразилия, Италия, Испания… Потому что нарабатывается алгоритм прохождения турнира.

Именно поэтому важно при подготовке к таким турнирам играть большое количество товарищеских матчей или представительский турнир. К примеру, в Испании в июле ежегодно проводится турнир COTIF, в котором принимают участие такие сборные команд U-20, как Бразилии, Уругвая, Аргентины, Испании, Саудовской Аравии. Там открывается большое количество игроков, нарабатываются связи. Можно было сыграть на этом турнире в рамках подготовки к ЧМ-2025.

Команда Михайленко в преддверии турнира в Чили сыграла лишь один товарищеский матч этим составом против Австралии (2:3). Этого мало, чтобы понять, какие связи между игроками, как футболисты перенесут подобные нагрузки в короткие сроки. Здесь отдам должное тренерскому штабу Михайленко, умело варьировавшему состав команды в течение турнира.

– После матча с Южной Кореей вы назвали игроков, которые могли бы усилить состав сборной Украины на ЧМ-2025 в Чили, выделив, в частности, Михавко.

– Тарас Михавко – это опытный игрок в своем возрасте, у которого хороший первый пас. Если сравнить с тем, что мы увидели в матче с Испанией, то Кисель, по моему мнению, уступает Тарасу в классе, – считает Дулуб.

чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 Украина - Испания Олег Дулуб Тарас Михавко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Комментарии 1
Популярные
