Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер ЛНЗ: «Для меня это стало неожиданностью»
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 09:44 | Обновлено 08 октября 2025, 09:46
353
0

Голкипер ЛНЗ: «Для меня это стало неожиданностью»

Алексей Паламарчук рассказал о победе «фиолетовых» над донецким Шахтером

08 октября 2025, 09:44 | Обновлено 08 октября 2025, 09:46
353
0
Голкипер ЛНЗ: «Для меня это стало неожиданностью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Паламарчук

Голкипер черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук рассказал о победе «фиолетовых» над донецким Шахтером в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (4:1)

– Алексей, вашей команде удалось одержать очень неожиданную победу над «Шахтером». Для вас это тоже в какой-то степени стало неожиданностью?

– Для меня это была неожиданность, но мы хорошо разобрали Шахтер и не дали им много простора у нашей штрафной. Ну и поймали свои моменты, вот и весь рецепт победы.

– В игре с «Шахтером» вы пропустили один мяч, а в матчах с «Кривбассом» и «Рухом» – ни одного. Для вас как голкипера это были сложные матчи?

– Каждый матч сам по себе тяжел. А вообще нужно делать свою работу, подсказывать игрокам обороны, чтобы соперник не мог создавать нам проблемы, - сказал Паламарчук.

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер – ЛНЗ, где подопечные Виталия Пономарева шокировали Шахтер.

По теме:
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Тренер дал четыре дня выходных»
Шахтер предложил 15 миллионов евро за нападающего. Есть конкурент из россии
В Кривбассе рассказали, сколько времени пропустят два ключевых игрока
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Алексей Паламарчук
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал отправит в Лондон игрока сборной Бразилии, который не нужен Алонсо
Футбол | 08 октября 2025, 10:27 0
Реал отправит в Лондон игрока сборной Бразилии, который не нужен Алонсо
Реал отправит в Лондон игрока сборной Бразилии, который не нужен Алонсо

Эндрик может перебраться в «Вест Хэм», где будет получать регулярную игровую практику

Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08 октября 2025, 06:30 6
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину

Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики

Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025
Футбол | 08.10.2025, 07:49
Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025
Михайленко объяснил досадное поражение Украины U-20 от Испании на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
06.10.2025, 12:54 5
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37 2
Бокс
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
06.10.2025, 09:30
Авто/мото
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
07.10.2025, 00:25
Бокс
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем