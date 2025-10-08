Голкипер ЛНЗ: «Для меня это стало неожиданностью»

Голкипер черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук рассказал о победе «фиолетовых» над донецким Шахтером в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (4:1)

– Алексей, вашей команде удалось одержать очень неожиданную победу над «Шахтером». Для вас это тоже в какой-то степени стало неожиданностью?

– Для меня это была неожиданность, но мы хорошо разобрали Шахтер и не дали им много простора у нашей штрафной. Ну и поймали свои моменты, вот и весь рецепт победы.

– В игре с «Шахтером» вы пропустили один мяч, а в матчах с «Кривбассом» и «Рухом» – ни одного. Для вас как голкипера это были сложные матчи?

– Каждый матч сам по себе тяжел. А вообще нужно делать свою работу, подсказывать игрокам обороны, чтобы соперник не мог создавать нам проблемы, - сказал Паламарчук.

