Л. Киченок / Перес – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Ухане
8 октября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.
Во втором раунде украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграют проти тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания). Поединок состоится третьим запуском на корте №3 после игры Кенин – Самсонова. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале где сыграют либо против Лейлы Фернандес и Эрин Рутлифф, либо против Ирины Хромачевой и Алдилы Сутджиади, либо против Се Шувэй и Алены Остапенко.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Марлона Сантоса проблемы с весом
Команда Дмитрия Михайленко завершила выступления на чемпионате мира