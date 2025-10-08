Л. Киченок / Перес – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 октября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

Во втором раунде украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) сыграют проти тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания). Поединок состоится третьим запуском на корте №3 после игры Кенин – Самсонова. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале где сыграют либо против Лейлы Фернандес и Эрин Рутлифф, либо против Ирины Хромачевой и Алдилы Сутджиади, либо против Се Шувэй и Алены Остапенко.

