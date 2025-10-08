Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
08 октября 2025, 03:51
Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 8 октября и начнется в 16:00 по Киеву

Маврикий – Камерун. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
FECAFOOT

8 октября на Король Абдалла Спортс Сити (Джидда) пройдет матч 9-го туре отбора на чемпионат мира в Африке, в котором встретятся национальные сборные Маврикия и Камеруна.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Маврикий

Команда существует более полувека, но не показывает ничего даже на региональном уровне - давно уже даже на Кубке КОСАФА. На более масштабных турнирах все успехи сводятся к дебюту на Кубке Африканских Наций в далеком 1974-м году - повторить такое не получилось ни разу. И на следующее первенство тоже не получилось выйти.

Сейчас уже нет шансов пройти на на чемпионат мира даже теоретических. Да, на этот раз есть даже победа, над Эсватини, и пять очков после восьми матчей квалификации. В том числе в сентябре сначала уступили 0:2 дома с Кабо-Верде и 1:3 на поле Анголы. Теперь при любых исходах крайних туров сборная закончит на нынешнем, предпоследней позиции в этой группе.

Камерун

Сборная неоднократно играла на мундиалях, но только однажды, аж в 1990-м году, получилось выйти из группы. В Катаре получилось вернуться на чемпионат после разового пропуска, но там, даже набрав четыре очка, все же не вышел из группы. Чуть раньше на домашнем Кубке Африканских Наций получилось взять третье место, но на следующем турнире один из вечных фаворитов закончил, вылетев уже после первого раунда плей-офф.

Но в отборе подопечные Марка Бриса не впечатляют, допустив ряд ошибок. Роковой может быть осечка в прошлом туре, когда уступили в очном выездном поединке 0:1 Кабо-Верде. В итоге ему уступили первое место, отставая на одно очко. Новая осечка может стать роковой, тем более что впереди еще точно непростой поединок против Анголы.

Статистика личных встреч

Интриги в этой паре не было ни разу - все пять очных поединков между этими национальными сборными заканчивались только победами камерунцев.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут не будет интриги, слишком велика разница между командами. Ставим на то, что и тут выиграют нынешние гости при форе -2,0 забитых голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Маврикий
8 октября 2025 -
16:00
Камерун
Фора Камеруна (-2) 1.78
