Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 01:37
Кривбасс: в паузе без спарринга и с травмированными игроками

Криворожцы 11 октября проведут двухсторонку

Кривбасс: в паузе без спарринга и с травмированными игроками
ФК Кривбасс

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в УПЛ, вызванной международными матчами сборных, футболисты «Кривбасса» ограничатся двусторонней игрой, которая запланирована на 11 октября.

В ней не примут участия Мендоса и Бар Лин, которые сейчас находятся в расположении сборной Венесуэлы и молодежной сборной Израиля, соответственно.

После поединка 8 тура с «Кудровкой» в лазарете оказались вратарь Александр Кемкин и полузащитник Артур Микитишин. Более серьезная травма у Микитишина, у которого возникли проблемы с голеностопом, а Кемкин может вернуться в строй еще перед очередным календарным матчем – с «Рухом», который состоится во Львове 18 октября.

Сейчас «Кривбасс» с 16 очками занимает третье место в чемпионате.

Ранее защитник «Кривбасса» Иван Дибанго прокомментировал победу над «Кудровкой».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
