ФОТО. Умер легендарный экс-игрок и тренер Карпат. Чем известен Юрий Сусла?

5 октября, на 92-м году жизни, перестало биться сердце Юрия Федоровича Суслы – первого вратаря в истории «Карпат».

Сусла родился 5 февраля 1934 года в Перечине на Закарпатье. Защищал ворота львовских «Карпат» в их первом официальном матче – 21 апреля 1963 года против гомельского «Локомотива» (1:0). Самый возрастной футболист в истории клуба. Провел 77 матчей за львовскую команду.

В конце 1966 года вошел в тренерский штаб «Карпат», с которыми выиграл Кубок СССР. Работал тренером группы подготовки СДЮШОР «Карпаты». Внес большой вклад в воспитание известных украинских вратарей – Богдана Шуста, Андрея Тлумака, Виталия Постранского, Богдана Когута, Романа Мисака и других.

ФК «Карпаты» сообщил, что поминальная панихида по Юрию Федоровичу состоится в среду, 8 октября, в 12:00 в костеле Святого Антония Падуанского (улица Лычаковская, 49).