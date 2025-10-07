Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Умер легендарный экс-игрок и тренер Карпат. Чем известен Юрий Сусла?
Чемпионат Украины
07 октября 2025, 23:19 | Обновлено 07 октября 2025, 23:24
272
0

ФОТО. Умер легендарный экс-игрок и тренер Карпат. Чем известен Юрий Сусла?

В возрасте 92 лет не стало Юрия Суслы

07 октября 2025, 23:19 | Обновлено 07 октября 2025, 23:24
272
0
ФОТО. Умер легендарный экс-игрок и тренер Карпат. Чем известен Юрий Сусла?
ФК Карпаты. Юрий Сусла

5 октября, на 92-м году жизни, перестало биться сердце Юрия Федоровича Суслы – первого вратаря в истории «Карпат».

Сусла родился 5 февраля 1934 года в Перечине на Закарпатье. Защищал ворота львовских «Карпат» в их первом официальном матче – 21 апреля 1963 года против гомельского «Локомотива» (1:0). Самый возрастной футболист в истории клуба. Провел 77 матчей за львовскую команду.

В конце 1966 года вошел в тренерский штаб «Карпат», с которыми выиграл Кубок СССР. Работал тренером группы подготовки СДЮШОР «Карпаты». Внес большой вклад в воспитание известных украинских вратарей – Богдана Шуста, Андрея Тлумака, Виталия Постранского, Богдана Когута, Романа Мисака и других.

ФК «Карпаты» сообщил, что поминальная панихида по Юрию Федоровичу состоится в среду, 8 октября, в 12:00 в костеле Святого Антония Падуанского (улица Лычаковская, 49).

По теме:
«Мои слова исказили». Турецкий тренер извинился перед Тураном и Шахтером
Ушел из жизни первый вратарь в истории Карпат
Хавбек Кудровки прокомментировал забитый гол с центра поля
Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смерть фото
Иван Чирко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол
Футбол | 07 октября 2025, 22:02 0
Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол
Экс-вингеру сборной Бразилии диагностировали рак. Он еще играет в футбол

Эвертон Рибейро защищает цвета «Баи»

Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Футбол | 07 октября 2025, 11:29 4
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»
Йожеф САБО: «Динамо угадало. Это очень сильный и талантливый форвард»

Экс-тренер киевского клуба рассказал о сотрудничестве с Виктором Леоненко

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Футбол | 07.10.2025, 15:03
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 30
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем