Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины
Егор Ярмолюк может перейти в «Тоттенхэм»
В начале сезона АПЛ 2025/26 хавбек Егор Ярмолюк является неизменным игроком основы «Брентфорда».
По информации портала SportsBoom, своей игрой Ярмолюк произвел положительное впечатление на именитые клубы АПЛ, а главным фаворитом на украинца является «Тоттенхэм». На трансфере украинца настаивает наставник «шпор» Томас Франк, который хорошо знает Егора, ведь долгое время работал с ним в «Брентфорде» и открыл ему путь в стартовый состав.
В этом сезоне на счету Егора девять матчей и один ассист.
Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».
