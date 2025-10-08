Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины
Англия
08 октября 2025, 21:35
Известный тренер АПЛ поставил цель подписать жемчужину сборной Украины

Егор Ярмолюк может перейти в «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В начале сезона АПЛ 2025/26 хавбек Егор Ярмолюк является неизменным игроком основы «Брентфорда».

По информации портала SportsBoom, своей игрой Ярмолюк произвел положительное впечатление на именитые клубы АПЛ, а главным фаворитом на украинца является «Тоттенхэм». На трансфере украинца настаивает наставник «шпор» Томас Франк, который хорошо знает Егора, ведь долгое время работал с ним в «Брентфорде» и открыл ему путь в стартовый состав.

В этом сезоне на счету Егора девять матчей и один ассист.

Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».

Andromed
напевно найкращий варіант для самого Ярмолюка, Франк добре знайомий з його найкращими якостями
Dumont
Виглядає так, що «Шпори» дещо змінили вектор і будують тренерську команду. При Франку Ярмолюк фактично стартував і дав буст у своєму прогресі. Варіант оптимальний 
Der Gartenzwerg
Перлину? У нас в збірній є перлини? 
