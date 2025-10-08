Известный украинский вратарь решил завершить карьеру футболиста

Известный украинский вратарь Иван Пицан покинул перволиговый клуб «Пробой» и завершил карьеру футболиста.

«Голкипер Иван Пицан и Народная Команда Пробой прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. К большому сожалению, проблемы со здоровьем так и не позволили Ивану как можно лучше проявить себя на футбольном поле и дебютировать в составе НК «Пробой» в Первой лиге, поэтому было принято решение о прекращении сотрудничества между клубом и игроком», – говорится в заявлении клуба.

Пицан за карьеру успел поиграть за такие клубы как «Карпаты», «Оболонь» и «Прикарпатье».