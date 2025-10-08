Известный украинский вратарь решил завершить карьеру футболиста

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 18:44 | Обновлено 08 октября 2025, 19:29
Иван Пицан повесил перчатки на гвоздь

Иван Пицан

Известный украинский вратарь Иван Пицан покинул перволиговый клуб «Пробой» и завершил карьеру футболиста.

«Голкипер Иван Пицан и Народная Команда Пробой прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. К большому сожалению, проблемы со здоровьем так и не позволили Ивану как можно лучше проявить себя на футбольном поле и дебютировать в составе НК «Пробой» в Первой лиге, поэтому было принято решение о прекращении сотрудничества между клубом и игроком», – говорится в заявлении клуба.

Пицан за карьеру успел поиграть за такие клубы как «Карпаты», «Оболонь» и «Прикарпатье».

Falko
"Відомий український воротар Іван Піцан"
Підніміть руку, хто зараз почув про нього не вперше.
Ответить
+1
Gargantua
очень известный... легенда!
Ответить
0
luceorius
 Зізнайтесь, Дмитре, Вам не ріже слух такий кострубатий заголовок? Чи не простіше написати "футбольну кар'єру'?
Ответить
0
Mark4854590
Прикро, коли причиною рішення завершити кар'єри є травми
Ответить
0
