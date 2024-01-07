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Украина. Первая лига
07 января 2024, 19:19 | Обновлено 07 января 2024, 19:29
598
0

Прикарпатье рассталось с вратарем, который провел в клубе шесть лет

Иван Пицан и руководство клуба не стали продолжать контракт

07 января 2024, 19:19 | Обновлено 07 января 2024, 19:29
598
0
Прикарпатье рассталось с вратарем, который провел в клубе шесть лет
ФК Прикарпатье. Иван Пицан

Как стало известно Sport.ua, опытный голкипер Иван Пицан покинул «Прикарпатье» в статусе свободного агента.

«Моя история с «Прикарпатьем» закончилась. По обоюдному согласию сторон, мы не подписывали новый контракт. Не досадно ли это для меня? Вовсе нет, я этой команде очень благодарен за все. «Прикарпатье» всегда будет в моем сердце», – сказал Пицан корреспонденту Sport.ua.

Где он будет играть дальше, 33-летний вратарь пока не знает. Единственное, в чем уверен: вешать бутсы на гвоздь ему рано.

«Где продолжу карьеру, пока не знаю, переговоров никаких не было. Желание есть, и здоровье еще вроде бы нормально. Но увидим, как будет дальше», – добавил Пицан.

Воспитанник калушского футбола на профессиональном уровне выступал за «Карпаты-2», дубль «Карпат», ФСК «Прикарпатье», «Львов», грузинское «Динамо» из Батуми, «Сталь» (Алчевск), «Сталь» (Каменское), «Оболонь-Бровар», «Калуш», а с начала 2018 года был игроком МФК «Прикарпатье».

В текущем сезоне Пицан провел 8 матчей в Первой лиге, пропустив 5 мячей. Четыре раза голкипер хранил свои ворота «сухими».

«Прикарпатье» весной сыграет в группе «Чемпионская» Первой лиги, где сейчас с 26 очками занимает 10 место.

Сегодня, 7 января, ивано-франковцы официально сообщили о том, что продлили контракты с полузащитниками Василием Геником, Никитой Титаевским (с обоими – до конца 2024 года) и нападающим Романом Барчуком (до 30 июня 2024 года).

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Прикарпатье Ивано-Франковск трансферы расторжение контракта свободный агент инсайд продление контракта
Источник Sport.ua
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