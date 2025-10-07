Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку
Давид Рая подписал новое соглашение, не изменяя срока сотрудничества
Лондонский «Арсенал» тайно продлил контракт с ключевым голкипером – Давидом Райей.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» повысили зарплату вратарю, считая, что Давид заслуживает улучшенных условий.
Любопытно, что срок сотрудничества остался прежним – соглашение между игроком и клубом действительно до 2028 года.
Давид находится в лондонском клубе с лета 2024 года. За это время вратарю удалось провести 105 матчей, имея в своем активе 45 отыгранных поединков на ноль.
🚨❤️🤍 Arsenal have rewarded David Raya with improved contract and higher salary.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2025
The new agreement has been already signed and it’s part of process to give players what they deserve.
It’s all done as @SamiMokbel_BBC reported with contract length staying same; valid until 2028. pic.twitter.com/DZLMEUF2xt
