07 октября 2025, 18:51
Тайный контракт. Арсенал повысил зарплату ключевому игроку

Давид Рая подписал новое соглашение, не изменяя срока сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Лондонский «Арсенал» тайно продлил контракт с ключевым голкипером – Давидом Райей.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» повысили зарплату вратарю, считая, что Давид заслуживает улучшенных условий.

Любопытно, что срок сотрудничества остался прежним – соглашение между игроком и клубом действительно до 2028 года.

Давид находится в лондонском клубе с лета 2024 года. За это время вратарю удалось провести 105 матчей, имея в своем активе 45 отыгранных поединков на ноль.

