Сенсационный клуб Ла Лиги подписал футболиста киевского Динамо
Тимофей Родак стал игроком Эльче
Испанский «Эльче» подписал футболиста киевского «Динамо» Тимофея Родака, сообщает издание Legioners.ua.
В комментарии для источника известный экс-футболист, а ныне футбольный агент Роман Зозуля сообщил, что контракт игрока с новичком Ла Лиги рассчитан на 1 год с возможностью продления еще на 3 сезона.
Отмечается, что Родак будет играть за команду «Эльче» U-17.
Сезон 2025/26 стал для «Эльче» первым после возвращения в Ла Лигу. В первых 8 турах команда набрала 13 очков и сенсационно идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
