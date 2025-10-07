Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный клуб Ла Лиги подписал футболиста киевского Динамо
Испания
07 октября 2025, 23:34
0

Сенсационный клуб Ла Лиги подписал футболиста киевского Динамо

Тимофей Родак стал игроком Эльче

Роман Зозуля и Тимофей Родак

Испанский «Эльче» подписал футболиста киевского «Динамо» Тимофея Родака, сообщает издание Legioners.ua.

В комментарии для источника известный экс-футболист, а ныне футбольный агент Роман Зозуля сообщил, что контракт игрока с новичком Ла Лиги рассчитан на 1 год с возможностью продления еще на 3 сезона.

Отмечается, что Родак будет играть за команду «Эльче» U-17.

Сезон 2025/26 стал для «Эльче» первым после возвращения в Ла Лигу. В первых 8 турах команда набрала 13 очков и сенсационно идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Эльче Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Роман Зозуля
Источник: Legioners.ua
