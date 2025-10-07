Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
07 октября 2025, 10:17 |
Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании

Бывший игрок «сине-желтых» поделился мнением о поединке 1/8 финала турнира в Чили

УАФ. Сборная Украины по футболу U-20

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий оценил шансы «сине-желтой» команды в матче 1/8 финала чемпионата мира U-20 против Испании, который состоится 7 октября:

«Фаворитом будет именно Испания, но только до игры. Просто само по себе у этой команды громкое название, скажем так. От самой молодой возрастной категории до национальной сборной в этой стране все команды играют почти всегда на высоком уровне.

Просто и легко нашим ребятам точно не будет, но если они будут так же играть, как в матчах группового этапа, с душой и самоотверженно, то все должно быть хорошо. Не нужно бояться Испании.

Самое главное, мне кажется, чтобы на ребят не было психологического давления. Что вот, мол, нет права на ошибку и всё такое. Вот это может сыграть злую шутку. Перенастройка на игру может повлиять на итоговый результат со знаком минус для нас. Играть нужно так, как играли раньше.

Будет ли тактическая перестройка от Михайленко? Всё возможно. Это уже его замыслы. Уверен, что к матчу против Испании уже было теоретическое занятие и соперника разобрали: и сильные и слабые стороны, а они, определенные проблемы, у испанцев тоже есть. Вот на минусах испанцев нам и следует сыграть.

Должна быть агрессия, самоотдача, играть с душой, но при этом с холодным умом. Мысли должны быть в покое», – считает Федецкий.

По теме:
Карпаты в паузе чемпионата ограничатся тренировочным процессом
Украина U-20 – Испания U-20. 1/8 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Стало известно, кто покажет матч 1/8 финала ЧМ U-20 Украина – Испания
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 Украина - Испания Артем Федецкий
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
