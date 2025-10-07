Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, кто покажет матч 1/8 финала ЧМ U-20 Украина – Испания
Молодежные турниры
07 октября 2025, 09:34
Стало известно, кто покажет матч 1/8 финала ЧМ U-20 Украина – Испания

Команды сыграют 7 октября в 22:30 на стадионе «Estadio Playa Ancha» в чилийском Вальпараисо

07 октября 2025, 09:34
Стало известно, кто покажет матч 1/8 финала ЧМ U-20 Украина – Испания
УАФ. Сборная Украины по футболу U-20

Во вторник, 7 октября, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира U-20, в котором встретятся сборные Украины и Испании.

Команды сыграют на стадионе «Estadio Playa Ancha» в чилийском Вальпараисо, встреча начнется в 22:30 по киевскому времени. Накануне стало известно, где украинские болельщики смогут посмотреть это противостояние.

Бесплатная трансляция матча 1/8 финала будет доступна на официальном сайте ФИФА, а также на сайте «Суспільне Спорт».

На групповом этапе «сине-желтая» команда одолела Южную Корею и Парагвай с одинаковым счетом 2:1, а также сыграла вничью с Панамой (1:1). Подопечные Дмитрия Михайленко заняли итоговое первое место в группе.

Команда Испании одолела Бразилию (1:0), сыграла вничью с Мексикой (2:2) и потерпела поражение от Марокко со счетом 0:2. После трех туров команда Пако Гальярдо заняла лишь третье место, однако сумела пробиться в следующий раунд.

чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 Украина - Испания Суспільне телетрансляции
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
