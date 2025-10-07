Йожеф САБО: «Ужасно, что такое происходит в Динамо. Нужно что-то делать»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением по поводу конфликта между главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

В матче восьмого тура опытный футболист не попал в заявку команды якобы из-за семейных проблем.

– Не кажется ли вам, что подобное поведение Андрея это ничто иное, как признак кризиса внутри коллектива, который отражается и на результатах «Динамо»?

– Понятно, что да! Здесь и придумывать ничего не нужно. Что-то между Ярмоленко и Шовковским происходит. Нужно, чтобы Саша разобрался, а лучше – президент Игорь Суркис. Это – ненормально.

Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, что при Шовковском. Ужасно, что такое происходит в «Динамо». Срочно нужно что-то делать: чтобы наладить отношения в коллективе и избежать разделения, – уверен Сабо.

После восьми туров киевский клуб набрал 16 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Александра Шовковского отстают от донецкого «Шахтера» на один пункт.