Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Ужасно, что такое происходит в Динамо. Нужно что-то делать»
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 08:44 |
1707
5

Бывший тренер – о конфликте Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением по поводу конфликта между главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

В матче восьмого тура опытный футболист не попал в заявку команды якобы из-за семейных проблем.

– Не кажется ли вам, что подобное поведение Андрея это ничто иное, как признак кризиса внутри коллектива, который отражается и на результатах «Динамо»?

– Понятно, что да! Здесь и придумывать ничего не нужно. Что-то между Ярмоленко и Шовковским происходит. Нужно, чтобы Саша разобрался, а лучше – президент Игорь Суркис. Это – ненормально.

Я так думаю, что в команде есть игроки, которые поддерживают Ярмоленко, а есть такие, что при Шовковском. Ужасно, что такое происходит в «Динамо». Срочно нужно что-то делать: чтобы наладить отношения в коллективе и избежать разделения, – уверен Сабо.

После восьми туров киевский клуб набрал 16 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Александра Шовковского отстают от донецкого «Шахтера» на один пункт.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Йожеф Сабо
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Перець
Що робити мурашці куй приробити
Ответить
+2
sania
Їжачок, ішов би ти вже... яблучка шолопати.
Ответить
+2
batistuta
У Динаме починається АТО? Будуть проводити фільтрацію! Усіх хто проти на ротацію, або на передокєєє
Ответить
0
ZloyDeda
Який конфлікт, про що мова? Якщо СаШо сказав, що немає гравця, то ще не означає, що є конфлікт, ще є президент клубу і ні Ярмоленко, ні Суркіс нічого не казали. Конфлікти в нас шукають і роздмухують самі ЗМІ разом з такими нафталінами як Сабо
Ответить
0
GloryUkraine
Час Ярмоленка вже пройшов. 
Ответить
-1
