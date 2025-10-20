ФЕДЕЦКИЙ: «Он еще далеко не Месси и не Роналду, но как себя ведет?»

Известный украинский футболист Артем Федецкий высказался об испанском вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Вообще же сейчас столько шума вокруг Ламина… Он классный, перспективный футболист, но еще далеко не Месси и не Роналду. Надо ему как-то немного спокойнее вести себя. Слишком много себе позволяет. Так в его годы ни Лионель, ни Криштиану себя не вели. Есть вопросы по поводу его поведения. Нужно вне футбольного поля Ямалю быть скромнее», – сказал Федецкий.

