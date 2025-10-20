Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 05:44 |
ФЕДЕЦКИЙ: «Он еще далеко не Месси и не Роналду, но как себя ведет?»

Артем – о Ламине Ямале

УАФ. Артем Федецкий

Известный украинский футболист Артем Федецкий высказался об испанском вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Вообще же сейчас столько шума вокруг Ламина… Он классный, перспективный футболист, но еще далеко не Месси и не Роналду. Надо ему как-то немного спокойнее вести себя. Слишком много себе позволяет. Так в его годы ни Лионель, ни Криштиану себя не вели. Есть вопросы по поводу его поведения. Нужно вне футбольного поля Ямалю быть скромнее», – сказал Федецкий.

Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:

Saar
100%! А взагалі, Ямаль-дніще.
