Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 октября 2025, 00:21 |
ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную

Украинский вратарь посетил один из ресторанов Мадрида

ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную
УАФ. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин посетил один из ресторанов Мадрида.

Компанию украинскому голкиперу составил левый защитник «королевского клуба» Фран Гарсия, соответствующее фото было обнародовано в социальных сетях обоих игроков.

Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в заявку сборной Украины на два ближайших матча отбора на чемпионат мира по футболу 2026 против Исландии и Азербайджана.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Iigor6583
Добре прилаштувався, "жізнь удалась".
Ответить
+2
Парень Пумы
Кто то в посадках червей кормит, а кто то заграницей животы в рестиках набивает ☝️
Ответить
0
movkli
вирішив поїсти?))) от негідник...
Ответить
0
