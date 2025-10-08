Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин посетил один из ресторанов Мадрида.

Компанию украинскому голкиперу составил левый защитник «королевского клуба» Фран Гарсия, соответствующее фото было обнародовано в социальных сетях обоих игроков.

Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в заявку сборной Украины на два ближайших матча отбора на чемпионат мира по футболу 2026 против Исландии и Азербайджана.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную