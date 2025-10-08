ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную
Украинский вратарь посетил один из ресторанов Мадрида
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин посетил один из ресторанов Мадрида.
Компанию украинскому голкиперу составил левый защитник «королевского клуба» Фран Гарсия, соответствующее фото было обнародовано в социальных сетях обоих игроков.
Украинский вратарь Андрей Лунин не попал в заявку сборной Украины на два ближайших матча отбора на чемпионат мира по футболу 2026 против Исландии и Азербайджана.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира U-20
Тымчик не поможет команде в матчах отбора ЧМ-2026