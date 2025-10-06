ВИДЕО. Теплый прием: Моуриньо попал под прицел фанатов Порту

5 октября два португальских гранда, «Порту» и «Бенфика», сыграли нулевую ничью в восьмом туре национальной лиги (0:0).

Во время матча болельщики «Порту» решили продемонстрировать свою «гостеприимность» и пытались попасть бутылками в главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо.

Известный тренер никак не отреагировал на провокации фанатов, а лишь убрал мусор с футбольного поля и спрятался под навесом.

Напомним, что в начале тренерской карьеры Жозе работал ассистентом коуча в «Порту», ​​а позже Моуриньо с зимы 2002 по лето 2004 возглавлял «драконов».

Именно с «Порту» в сезоне 2003/04 Жозе стал победителем престижного европейского турнира – Лиги чемпионов.