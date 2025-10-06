Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 октября 2025, 19:22
Жирона узнала соперника в Кубке Испании. С кем сыграют украинцы?

Команде Мичела будет противостоять «Констансия»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка Испании 2025/26.

На этой стадии турнира начнет выступления испанская «Жирона», в составе которой есть три украинца – вратарь Владислав Крапивцов, хавбек Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Соперником каталонского клуба в 1/64 финала Кубка Испании будет клуб «Констансия» – представитель пятого по силе дивизиона Испании. Матч для «Жироны» будет выездным.

Такие клубы, как «Реал» и «Барселона» начнут выступление в турнире с 1/16 финала.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел отреагировал на первую победу в этом сезоне, где забил Ванат.

Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Владислав Ванат Кубок Испании по футболу жеребьевка Жирона
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии
Популярные новости
