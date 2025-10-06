Жирона узнала соперника в Кубке Испании. С кем сыграют украинцы?
Команде Мичела будет противостоять «Констансия»
Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка Испании 2025/26.
На этой стадии турнира начнет выступления испанская «Жирона», в составе которой есть три украинца – вратарь Владислав Крапивцов, хавбек Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.
Соперником каталонского клуба в 1/64 финала Кубка Испании будет клуб «Констансия» – представитель пятого по силе дивизиона Испании. Матч для «Жироны» будет выездным.
Такие клубы, как «Реал» и «Барселона» начнут выступление в турнире с 1/16 финала.
Ранее главный тренер «Жироны» Мичел отреагировал на первую победу в этом сезоне, где забил Ванат.
📌 El CD Constància serà el rival del Girona a la primera ronda de Copa del Rei— Girona FC (@GironaFC) October 6, 2025
🏟️ L'eliminatòria es disputarà a partit únic entre el 28 i el 30 d’octubre a l'estadi Nou Camp d’Inca.
🥰 Fins aviat, @CEConstancia
🔗 https://t.co/5hhUn4X7At
#LaCopaMola pic.twitter.com/URRVDkpCwa
