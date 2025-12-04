Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел прокомментировал сенсационный вылет Жироны из Кубка Испании
Испания
04 декабря 2025, 14:50
993
1

Мичел прокомментировал сенсационный вылет Жироны из Кубка Испании

Тренер не стал критиковать игроков

04 декабря 2025, 14:50
993
1 Comments
Мичел прокомментировал сенсационный вылет Жироны из Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал вылет команды из Кубка Испании от «Оренсе» (1:2) из третьего дивизиона, но отметил, что доволен отношением и желанием бороться своих игроков, которым ему нечего предъявить.

«Я не зол из-за матча. Команда боролась, а «Оренсе» был лучше в первые 15–20 минут второго тайма – и все. Ты можешь быть более или менее точным, но команда не позволила себя обыграть. Игроки отдали 100% – и это важно для меня.

В этом турнире все очень выравнивается. Команда хорошо боролась. Первый эпизод матча – это перехват, который они сделали. Мы попытались разыграть мяч, они его отобрали, угловой – и гол. Но после этого, считаю, первый тайм был за нами. Затем во втором тайме мы действительно провели очень плохие 15 минут, потому что начали играть назад, а они пошли вперед. Вместо того чтобы играть на их половине, мы играли на своей, а с таким состоянием поля мы не могли позволить себе лишние передачи назад и не смогли выйти из-под их прессинга.

Арнау и Брайан должны были быть с нами, но сегодня утром не смогли поехать. У нас очень сложная ситуация – мало вариантов, потому что на скамейке было немного игроков, чтобы изменить ход игры».

По теме:
Оренсе – Жирона – 2:1. Кубковое фиаско Ваната и Цыганкова. Видео голов
Кубок Испании. Фиаско Жироны, успех Бетиса и Реала Сосьедад
Жирона Ваната и Цыганкова опозорилась против команды D3 и вылетела с Кубка
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Кубок Испании по футболу Оренсе
Иван Чирко Источник: Mundo Deportivo
