Мичел прокомментировал сенсационный вылет Жироны из Кубка Испании

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал вылет команды из Кубка Испании от «Оренсе» (1:2) из третьего дивизиона, но отметил, что доволен отношением и желанием бороться своих игроков, которым ему нечего предъявить.

«Я не зол из-за матча. Команда боролась, а «Оренсе» был лучше в первые 15–20 минут второго тайма – и все. Ты можешь быть более или менее точным, но команда не позволила себя обыграть. Игроки отдали 100% – и это важно для меня.

В этом турнире все очень выравнивается. Команда хорошо боролась. Первый эпизод матча – это перехват, который они сделали. Мы попытались разыграть мяч, они его отобрали, угловой – и гол. Но после этого, считаю, первый тайм был за нами. Затем во втором тайме мы действительно провели очень плохие 15 минут, потому что начали играть назад, а они пошли вперед. Вместо того чтобы играть на их половине, мы играли на своей, а с таким состоянием поля мы не могли позволить себе лишние передачи назад и не смогли выйти из-под их прессинга.

Арнау и Брайан должны были быть с нами, но сегодня утром не смогли поехать. У нас очень сложная ситуация – мало вариантов, потому что на скамейке было немного игроков, чтобы изменить ход игры».