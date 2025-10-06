Феномен сезона. На дворе октябрь, а в УПЛ – ни одного увольнения

В УПЛ уже прошло 8 туров, на улице октябрь, а в лиге до сих пор не произошло ни одной тренерской отставки. Такое случилось всего второй раз за последние 10 сезонов.

В предыдущие годы руководители клубов УПЛ были более нетерпеливыми и прибегали к смене тренеров уже в августе, реже – в сентябре. Только в сезоне 2022/23 первая отставка произошла в октябре. Это случилось 23 октября, когда с должности главного тренера «Металлиста 1925» был уволен Валерий Кривенцов.

В текущем сезоне в определённый момент казалось, что может быть быстрая отставка из-за серии неудач в «Александрии», но в сентябре команда набрала 7 очков в трёх турах, и вопрос об увольнении Кирилла Нестеренко отпал.

Также после серии поражений вполне мог быть уволен Иван Федык, но победа в Кубке Украины над «Полесьем» (3:0) и в УПЛ над «Колосом» (2:0) укрепила его позиции во главе Руха.

Ещё одним кандидатом на первую отставку был главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко, но 7 очков в трёх предыдущих турах сняли этот вопрос с повестки дня.

Таким образом, наступила уже вторая международная пауза, а все тренеры УПЛ продолжают работать.

Первые отставки за последние 10 сезонов в УПЛ: