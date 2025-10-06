Феномен сезона. На дворе октябрь, а в УПЛ – ни одного увольнения
Стабильность как никогда. Руководители клубов УПЛ совсем не увольняют тренеров
В УПЛ уже прошло 8 туров, на улице октябрь, а в лиге до сих пор не произошло ни одной тренерской отставки. Такое случилось всего второй раз за последние 10 сезонов.
В предыдущие годы руководители клубов УПЛ были более нетерпеливыми и прибегали к смене тренеров уже в августе, реже – в сентябре. Только в сезоне 2022/23 первая отставка произошла в октябре. Это случилось 23 октября, когда с должности главного тренера «Металлиста 1925» был уволен Валерий Кривенцов.
В текущем сезоне в определённый момент казалось, что может быть быстрая отставка из-за серии неудач в «Александрии», но в сентябре команда набрала 7 очков в трёх турах, и вопрос об увольнении Кирилла Нестеренко отпал.
Также после серии поражений вполне мог быть уволен Иван Федык, но победа в Кубке Украины над «Полесьем» (3:0) и в УПЛ над «Колосом» (2:0) укрепила его позиции во главе Руха.
Ещё одним кандидатом на первую отставку был главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко, но 7 очков в трёх предыдущих турах сняли этот вопрос с повестки дня.
Таким образом, наступила уже вторая международная пауза, а все тренеры УПЛ продолжают работать.
Первые отставки за последние 10 сезонов в УПЛ:
- 2025/26 – ни одной
- 2024/25 Юрий Коваль («Заря») – 26 августа
- 2023/24 Александр Кучер («Днепр-1») – 20 августа
- 2022/23 Валерий Кривенцов («Металлист 1925») – 23 октября
- 2021/22 Иван Федык («Рух») – 4 августа
- 2020/21 Дмитрий Михайленко («Днепр-1») – 18 сентября
- 2019/20 Александр Хацкевич («Динамо») – 14 августа
- 2018/19 Жилмар (ФК «Львов») – 14 августа
- 2017/18 Александр Бабич («Черноморец») – 21 августа
- 2016/17 Эрик ван де Меер («Сталь» Каменское) – 10 августа
