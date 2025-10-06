7 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) продолжатся поединки первого раунда как в одиночном, так и парном разрядах.

Во вторник из представительниц Украины сыграет только Марта Костюк, которая проведет два матча.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 7 октября

WTA 1000 Ухань. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №1. 2-й запуск (не ранее 07:30)

Марта Костюк – Каролина Мухова [12]

Корт №3. 4-й запуск (не ранее 11:30)

Марта Костюк / Ольга Данилович – Го Ханьюй / Александра Панова [6]