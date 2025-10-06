WTA06 октября 2025, 16:36 |
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 7 октября
Во вторник Марта Костюк проведет два матча: в одиночном и парном разрядах
7 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) продолжатся поединки первого раунда как в одиночном, так и парном разрядах.
Во вторник из представительниц Украины сыграет только Марта Костюк, которая проведет два матча.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 7 октября
WTA 1000 Ухань. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №1. 2-й запуск (не ранее 07:30)
Марта Костюк – Каролина Мухова [12]
Корт №3. 4-й запуск (не ранее 11:30)
Марта Костюк / Ольга Данилович – Го Ханьюй / Александра Панова [6]
