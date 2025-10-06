Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 7 октября
WTA
06 октября 2025, 16:36 |
247
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 7 октября

Во вторник Марта Костюк проведет два матча: в одиночном и парном разрядах

06 октября 2025, 16:36 |
247
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 7 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) продолжатся поединки первого раунда как в одиночном, так и парном разрядах.

Во вторник из представительниц Украины сыграет только Марта Костюк, которая проведет два матча.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 7 октября

WTA 1000 Ухань. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №1. 2-й запуск (не ранее 07:30)

Марта Костюк Каролина Мухова [12]

Корт №3. 4-й запуск (не ранее 11:30)

Марта Костюк / Ольга Данилович – Го Ханьюй / Александра Панова [6]

По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина – 13-я, прогресс Костюк, Стародубцева – вне топ-100
Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане
Л. Киченок / Перес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Ухань расписание Марта Костюк Каролина Мухова Ольга Данилович Го Ханьюй Александра Панова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06 октября 2025, 07:59 1
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»

Бывший промоутер выделил Мозеса Итауму

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Теннис | 06 октября 2025, 13:38 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 6–12.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Бокс | 06.10.2025, 05:40
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Футбол | 06.10.2025, 10:22
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06.10.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 18
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
04.10.2025, 22:30
Бокс
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 242
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 17
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем