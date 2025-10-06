Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
Анатолий Трубин прокомментировал матч с Порту

Топовое противостояние португальских грандов завершилось вничью

Анатолий Трубин прокомментировал матч с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Instagram прокомментировал матч восьмого тура чемпионата Португалии с «Порту»:

«Не всегда все идет так, как нам хотелось бы. Такой результат никогда не может считаться хорошим. Но каждый матч приносит опыт и делает нас сильнее. Главное – не прекращать работать. Мы не отказываемся от своей цели».

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 8 из которых стали сухими, пропустил 7 голов.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за матч с «Порту».

Анатолий Трубин Бенфика Порту Порту - Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Instagram
