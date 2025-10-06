Анатолий Трубин прокомментировал матч с Порту
Топовое противостояние португальских грандов завершилось вничью
Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Instagram прокомментировал матч восьмого тура чемпионата Португалии с «Порту»:
«Не всегда все идет так, как нам хотелось бы. Такой результат никогда не может считаться хорошим. Но каждый матч приносит опыт и делает нас сильнее. Главное – не прекращать работать. Мы не отказываемся от своей цели».
В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 8 из которых стали сухими, пропустил 7 голов.
Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за матч с «Порту».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-наставник киевлян считает, что Шовковский должен и дальше работать в клубе
Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в решающем поединке китайского тысячника