Анатолий Трубин прокомментировал матч с Порту

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Instagram прокомментировал матч восьмого тура чемпионата Португалии с «Порту»:

«Не всегда все идет так, как нам хотелось бы. Такой результат никогда не может считаться хорошим. Но каждый матч приносит опыт и делает нас сильнее. Главное – не прекращать работать. Мы не отказываемся от своей цели».

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 8 из которых стали сухими, пропустил 7 голов.

