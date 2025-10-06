Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух в паузе чемпионата обойдется без контрольного матча
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 14:08 | Обновлено 06 октября 2025, 14:12
22
0

Рух в паузе чемпионата обойдется без контрольного матча

Львовян ожидает двухсторонка

06 октября 2025, 14:08 | Обновлено 06 октября 2025, 14:12
22
0
Рух в паузе чемпионата обойдется без контрольного матча
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, во время международной паузы, вызванной матчами сборной, львовский «Рух» решил ограничиться двусторонней игрой, которая состоится 11 октября.

Главный тренер Иван Федик собирается привлечь и несколько игроков молодежного состава (U-19).

По имеющейся информации, в ней не сможет принять участие группа игроков, которые сейчас находятся в расположении сборных Украины разного возраста. Речь идет о Богдане Слюбике, Виталии Холоде, Егоре Клименко, Мухаммаде Джурабаеве, Владимире Ясинском, Денисе Гордееве, Александре Гоче.

7 октября львовяне возобновят тренировочный процесс. Сейчас в лазарете находятся Виталий Роман и Марко Сапуга, у которых проблемы, соответственно, с коленом и бедром.

Пока что футболисты «Руха» занимают 14 место в УПЛ, набрав шесть очков.

Ранее отечественный тренер Мирон Маркевич после восьмого тура прошелся по «Динамо» и «Шахтеру».

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы давно уже не забивали столько мячей»
Поединок с ЛНЗ стал юбилейным для капитана Шахтера
Арда Туран повторил «рекорд» Владимира Салькова
Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Богдан Слюбик Виталий Холод Мухаммад Джурабаев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05 октября 2025, 19:57 244
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Футбол | 06 октября 2025, 08:13 8
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4
Арда Туран отреагировал на поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4

«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Футбол | 06.10.2025, 08:52
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Футбол | 06.10.2025, 12:24
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
04.10.2025, 10:59 3
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 55
Бокс
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
04.10.2025, 16:21
Теннис
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
05.10.2025, 10:27 15
Футбол
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 19
Футбол
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
05.10.2025, 20:37 4
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем