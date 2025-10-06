Рух в паузе чемпионата обойдется без контрольного матча
Львовян ожидает двухсторонка
Как стало известно Sport.ua, во время международной паузы, вызванной матчами сборной, львовский «Рух» решил ограничиться двусторонней игрой, которая состоится 11 октября.
Главный тренер Иван Федик собирается привлечь и несколько игроков молодежного состава (U-19).
По имеющейся информации, в ней не сможет принять участие группа игроков, которые сейчас находятся в расположении сборных Украины разного возраста. Речь идет о Богдане Слюбике, Виталии Холоде, Егоре Клименко, Мухаммаде Джурабаеве, Владимире Ясинском, Денисе Гордееве, Александре Гоче.
7 октября львовяне возобновят тренировочный процесс. Сейчас в лазарете находятся Виталий Роман и Марко Сапуга, у которых проблемы, соответственно, с коленом и бедром.
Пока что футболисты «Руха» занимают 14 место в УПЛ, набрав шесть очков.
Ранее отечественный тренер Мирон Маркевич после восьмого тура прошелся по «Динамо» и «Шахтеру».
